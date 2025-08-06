Apple y Trump acuerdan aumentar inversión en manufactura en Estados Unidos

WASHINGTON

El director general de Apple, Tim Cook, anunció el miércoles junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el compromiso de la empresa tecnológica de aumentar su inversión en la manufactura estadounidense en 100.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años.

"Este es un paso significativo hacia el objetivo final de garantizar que los iPhones vendidos en los Estados Unidos de América también se fabriquen en Estados Unidos", dijo Trump en conferencia de prensa.

De acuerdo con el anuncio de Apple, las inversiones se centrarán en traer más de su cadena de suministro y manufactura avanzada a Estados Unidos como parte de una iniciativa llamada Programa de Manufactura Estadounidense, pero no es un compromiso para fabricar por completo su popular dispositivo iPhone en el país.

"Esto incluye nuevos y ampliados trabajos con 10 empresas en todo Estados Unidos. Producen componentes, incluidos chips, que se utilizan en productos de Apple vendidos en todo el mundo, y estamos agradecidos con el presidente por su apoyo", dijo Cook en un comunicado en el que se anunció la inversión.

Los nuevos socios de manufactura incluyen a Corning, Coherent, Applied Materials, Texas Instruments y Broadcom, entre otros.

Apple había dicho previamente que tenía la intención de invertir 500.000 millones de dólares a nivel nacional, una cifra que ahora aumentará a 600.000 millones. En los últimos meses, Trump ha criticado a la empresa tecnológica y a Cook por los planes para trasladar la producción de iPhones a India para evitar los aranceles que Estados Unidos había planeado para China.

Trump comentó en Qatar hace unos meses que había "un pequeño problema" con la empresa de Cupertino, California, y recordó una conversación con Cook en la que le dijo: "No quiero que construyas en India".

Trump firmó una orden el miércoles para imponer un arancel adicional del 25% a India por comprar petróleo ruso. Los nuevos impuestos a la importación que se aplicarán en 21 días podrían elevar los aranceles combinados sobre los productos indios al 50%.

El nuevo compromiso de Apple se anuncia sólo unas semanas después de que forjara un acuerdo de 500 millones de dólares con MP Materials, que opera el único productor de tierras raras en Estados Unidos. Ese acuerdo permitirá a MP Materials expandir una fábrica en Texas para usar materiales reciclados para producir imanes que hacen vibrar los iPhones.

En una reciente llamada con inversores, Cook enfatizó que "hay una gran cantidad de cosas que se hacen en Estados Unidos". Como ejemplos, citó algunos de los componentes del iPhone, como la pantalla de vidrio del dispositivo y el módulo para identificar rostros, e indicó que la empresa se estaba preparando para expandir su producción de otros componentes en su país de origen.

"Estamos haciendo más en este país, y eso se suma a tener aproximadamente 19.000 millones de chips saliendo de Estados Unidos ahora, y haremos más", dijo Cook a analistas la semana pasada sin dar más detalles.

La noticia de la última inversión de Apple en Estados Unidos hizo que el precio de las acciones de la compañía se disparara casi 6% en las operaciones del mediodía del miércoles. Ese aumento refleja el alivio de los inversores de que Cook "está tendiendo una rama de olivo" al gobierno de Trump, dijo Nancy Tengler, directora general de Laffer Tengler Investments, una empresa administradora de inversiones que posee acciones de Apple.

A pesar del repunte del miércoles, las acciones de Apple todavía están 14% abajo respecto a como empezaron el año, un cambio de fortuna que también ha sido impulsado por el inicio fallido de la compañía en el campo crucial de la inteligencia artificial.