Caen en redada federal más de 100 inmigrantes

COLORADO SPRING, Colorado.- Una redada de la Agencia Antidrogas (DEA) en un club nocturno clandestino en Colorado Springs, en Colorado, dejó como saldo más de 100 migrantes detenidos, informó la DEA.

La DEA, en colaboración con la policía local, lideraron la operación en la que, señaló la agencia, fueron capturados "Más de 100 extranjeros ilegales. También se han incautado de drogas y armas en este club nocturno clandestino de Colorado Springs".

La agencia subió un video donde se ve a un agente golpeando una ventana de cristal del bar mientras hombres y mujeres salen corriendo, donde los esperaban más agentes. Muchas personas levantan las manos y se hincan.

Poco después, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, detalló que la operación se realizó la madrugada de este domingo (a las 3:45 de la madrugada) y dijo que el club clandestino era "Frecuentado por terroristas del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13)".

#DEA Rocky Mountain led a multi-agency enforcement operation along with our local and federal partners early this morning.@DHSgov has taken more than 100 illegal aliens into custody. Drugs and weapons have also been seized at this underground nightclub in Colorado Springs. pic.twitter.com/R4Smb3voAg