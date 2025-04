Detiene DEA a más de 100 migrantes en club nocturno

COLORADO SPRING, Colorado.- Más de 100 inmigrantes sospechosos de estar en Estados Unidos sin permiso legal fueron detenidos el domingo temprano tras una redada federal en un club nocturno ilegal en Colorado, informaron las autoridades.

Un video publicado en línea por la agencia antidrogas, DEA, mostró a agentes anunciando su presencia fuera del edificio y ordenando a los clientes que salieran con las manos en alto. Otros videos mostraron a decenas de personas huyendo del edificio por la entrada después de que los agentes federales rompieron una ventana. Más tarde, se mostró a decenas de sospechosos esposados de pie en una acera esperando ser transportados.

#DEA Rocky Mountain led a multi-agency enforcement operation along with our local and federal partners early this morning.@DHSgov has taken more than 100 illegal aliens into custody. Drugs and weapons have also been seized at this underground nightclub in Colorado Springs. pic.twitter.com/R4Smb3voAg