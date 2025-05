Asesta juez federal otro revés a Trump

NUEVA YORK, NY.- Un juez federal dictaminó, ayer martes, que el presidente estadounidense, Donald Trump, utiliza de manera inapropiada una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para acelerar la deportación de personas que su gobierno etiqueta como miembros de una pandilla venezolana; es el segundo magistrado en emitir un fallo similar.

El juez de distrito de Nueva York, Alvin K. Hellerstein determinó que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no puede ser utilizada contra la pandilla Tren de Aragua porque no está atacando a Estados Unidos. "El TdA bien podría estar involucrado en el tráfico de narcóticos, pero eso es un asunto criminal, no una invasión o una incursión depredadora", escribió el impartidor de justicia, refiriéndose por sus siglas a la organización criminal.

Es el segundo juez en llegar a esa conclusión en la última semana. La semana pasada, un juez designado por Trump en el sur de Texas emitió un fallo similar, en el que también prohibía que el gobierno expulsara a personas de esa región según la Ley de Enemigos Extranjeros.

Ninguna de las decisiones impide la expulsión de personas que están en el país sin autorización de conformidad con otras leyes o procedimientos.

Estos fallos se producen después de una decisión emitida el mes pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos donde se establece que las impugnaciones al uso de la ley por parte de Trump deben ocurrir en áreas donde los inmigrantes están siendo detenidos para ser deportados. El máximo tribunal dictaminó unánimemente que las personas detenidas según la Ley de Enemigos Extranjeros tenían el derecho de impugnar su expulsión en los tribunales.

Eso llevó a la Corte Suprema a intervenir por segunda vez, en un fallo inusual, emitido después de la medianoche, donde prohibió la deportación de personas del norte de Texas que, según argumentó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) estaban a punto de ser enviadas fuera del país sin una oportunidad adecuada para apelar su designación.

El gobierno de Trump ha deportado a personas consideradas miembros del Tren de Aragua a una notoria prisión en El Salvador, y argumenta que los tribunales de Estados Unidos no pueden ordenar su liberación. Hellerstein se refirió a la instalación como una "cárcel notoriamente malvada".

LARGA SERIE DE IMPUGNACIONES

El fallo de Hellerstein, que se aplica en la ciudad de Nueva York y áreas circundantes, es el más reciente de una larga serie de reveses judiciales para el esfuerzo del gobierno de Trump de acelerar las deportaciones de personas que están en el país sin autorización. El presidente y sus simpatizantes se han quejado cada vez más frecuentemente de tener que proporcionar un debido proceso a personas que, según ellos, no siguieron las leyes de inmigración de Estados Unidos.