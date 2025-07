Encuentran a una niña muerta en Nueva York

NUEVA YORK, NY.- La muerte de una niña de 9 años, a quien en un principio su padre reportó como desaparecida y posiblemente secuestrada, está siendo investigada en medio de "inconsistencias" en su relato, informó la policía el domingo, después de que el cuerpo de la pequeña fuera encontrado en el estado de Nueva York.

El sábado por la noche, Luciano Frattolin —padre de Melina Frattolin— la reportó como desaparecida cerca del lago George, en el noreste de Nueva York, según la policía estatal. Las autoridades indicaron que ambos residían en Canadá.

No se han anunciado cargos en el caso.

El cuerpo de la niña fue hallado el domingo durante una búsqueda en el área de Ticonderoga, a unos 50 kilómetros (30 millas) al este del lago George, cerca de la frontera con Vermont, señaló la policía estatal. Indicó que participaron unidades aéreas y otras con perros.

Ticonderoga está a unos 400 kilómetros (250 millas) al norte de la ciudad de Nueva York, en una popular área turística en las montañas Adirondack.

"A medida que el caso avanzaba, las fuerzas policiales detectaron inconsistencias en el relato de los eventos por parte del padre y en la línea de tiempo que proporcionó", apuntó la policía estatal en un comunicado.

"En este momento no hay indicios de que haya ocurrido un secuestro, y el público no está amenazado", agregó la agencia, que no dio más detalles.

Funcionarios policiales indicaron que se programó una conferencia de prensa para el lunes. El domingo por la noche se desconocía el paradero de Luciano Frattolin.