Legisladores buscan más cristianismo en las aulas

Por: Agencia AP

Enero 12, 2025 -

WASHINGTON, D.C.- Legisladores conservadores de todo Estados Unidos impulsan la introducción de más cristianismo en las aulas de las escuelas públicas, poniendo a prueba la separación entre la Iglesia y el Estado al insertar referencias bíblicas en las lecciones de lectura y exigir que los maestros exhiban los Diez Mandamientos.

Estos esfuerzos surgen mientras el presidente electo, Donald Trump, se prepara para asumir el cargo, prometiendo defender el derecho de la Primera Enmienda a orar y leer la Biblia en la escuela, prácticas que ya están permitidas siempre que no sean patrocinadas por el gobierno.

Aunque el gobierno federal tiene prohibido expresamente ordenar a los estados qué enseñar, Trump puede influir indirectamente en lo que se enseña en las escuelas públicas, y su elección podría envalentonar a los activistas a nivel estatal.

Trump y sus colegas republicanos apoyan la elección de escuela, con la esperanza de expandir la práctica de usar vales financiados con fondos públicos para ayudar a los padres a enviar a sus hijos a escuelas religiosas.

Pero existe una presión paralela para incorporar más cristianismo en las escuelas públicas convencionales que atienden a la gran mayoría de los estudiantes, incluidos aquellos de otras religiones. Y con la ayuda de los jueces nombrados durante el primer mandato presidencial de Trump, los tribunales han comenzado a aprobar la idea de más religión en la esfera pública, incluidas las escuelas.

"El solo efecto de que Trump sea el presidente electo, sin mencionar que será presidente de nuevo, es que los nacionalistas cristianos están envalentonados como nunca antes", dijo Rachel Laser, presidenta y directora ejecutiva de Americans United for Separation of Church and State.

Una gran cantidad de estadounidenses cree que los fundadores pretendían que Estados Unidos fuera una nación cristiana. Un grupo más pequeño, parte de un movimiento conocido ampliamente como nacionalismo cristiano, defiende una fusión de la identidad estadounidense y cristiana y cree que Estados Unidos tiene el mandato de construir una sociedad explícitamente cristiana.

Muchos historiadores argumentan lo contrario, y afirman que los fundadores establecieron a Estados Unidos como una alternativa a las monarquías europeas con iglesias estatales oficiales y la opresión de minorías religiosas.





APOYAN MANDATO

Y los fiscales generales de 17 estados liderados por los republicanos presentaron recientemente un informe en el que apoyan el mandato de los Diez Mandamientos de Luisiana.

Las escuelas tienen permiso, e incluso se les alienta, a enseñar sobre religión y a poner a los estudiantes en contacto con textos religiosos. Pero algunas personas dicen que las nuevas medidas adoctrinan a los estudiantes, en lugar de educarlos.

Los críticos también han expresado preocupaciones sobre los planes educativos cada vez más numerosos. Algunos estados han permitido que los maestros usen videos de Prager U, una organización sin fines de lucro fundada por un presentador de programas de entrevistas conservador, a pesar de las críticas de que los videos resaltan positivamente la propagación del cristianismo e incluyen puntos de discusión del nacionalismo cristiano.

En su primer mandato, Trump encargó el Proyecto 1776, un informe en el que se intentó promover una versión más patriótica de la historia estadounidense. Fue criticado por historiadores y académicos que dijeron que atribuía al cristianismo muchos de los giros positivos en la historia de Estados Unidos sin mencionar, por ejemplo, el papel de la religión en la perpetuación de la esclavitud.

El proyecto derivó en un programa de estudios del conservador Hillsdale College en Michigan, y ahora se enseña en una red de escuelas autónomas financiadas por el gobierno y apoyadas por esa institución. También ha influido en los estándares estatales de Dakota del Sur.

Las objeciones a algunas medidas estatales avanzan en los tribunales, que se han vuelto más amigables con los intereses religiosos gracias a los nombramientos judiciales de Trump.





TAMBIÉN EN ESPACIOS PÚBLICOS

La Corte Suprema ha respaldado la idea de que "está bien que la expresión religiosa se produzca en los espacios públicos", dijo Davis, "y que deberíamos esperar eso... si es una parte importante de nuestra historia".

Los críticos dicen que algunas medidas para introducir más referencias históricas al cristianismo en las aulas han ido demasiado lejos, al insertar referencias bíblicas gratuitamente, mientras borran el papel del cristianismo en justificar atrocidades perpetradas por estadounidenses, como el genocidio de los pueblos nativos.

Estas son algunas de las críticas que enfrenta el nuevo programa de estudios de lectura en Texas. Al estar creado por el estado, los distritos no están obligados a usarlo, pero reciben incentivos financieros por adoptarlo.

Texas Values, un instituto de investigación conservador que respaldó el nuevo programa de estudios de lectura, dijo en un comunicado que el giro de la corte hacia permitir más cristianismo en las escuelas y permitir que fluya más dinero de los contribuyentes hacia instituciones religiosas, es correctivo.









Se refuerza el cristianismo

Los esfuerzos para introducir más cristianismo en las aulas han cobrado fuerza en varios estados.

- En Texas, las autoridades aprobaron en noviembre un programa de estudios que entrelaza la enseñanza del idioma con lecciones bíblicas.

- En Luisiana, los republicanos aprobaron una ley que exige que cada aula de escuela pública exhiba los Diez Mandamientos, que comienzan con "Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí". Varias familias han demandado.

- Y en Oklahoma, el superintendente estatal de educación ha pedido que las lecciones incorporen la Biblia desde el quinto hasta el duodécimo grado, un requisito que las escuelas se han negado a cumplir.