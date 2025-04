Pasta de maní salva a niños desnutridos

NUEVA YORK.- Este año de altibajos continúa para los fabricantes estadounidenses de pasta de maní nutricional, un producto que salva miles de vidas de niños desnutridos pero cuyos envíos se han visto interrumpidos por la pausa repentina del Departamento de Estado a la asistencia extranjera.

MANA Nutrition, con sede en Georgia, y Edesia Nutrition, con sede en Rhode Island, son dos eslabones clave en la cadena de suministro global que envía mezclas nutricionales de maní molido, leche en polvo, azúcar y aceite a niños desnutridos en todo el mundo. Los agricultores estadounidenses suministran los ingredientes, las empresas de transporte llevan la pasta al extranjero y las ONG distribuyen el alimento en los países necesitados. Cualquier retraso complica la delicada logística de la red, de la que dependen millones de niños.

Sin embargo, Estados Unidos canceló todos sus próximos contratos para fabricar pasta de mantequilla de maní, según un correo electrónico del 4 de abril compartido con The Associated Press que detalla la demanda anticipada de verano de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se cancelaron suficientes cajas para tratar a más de 450.000 niños en Yemen y más de 800.000 otros "no avanzarán en este momento".

Complicando aún más las cosas, el CEO de MANA Nutrition, Mark Moore, declaró que USAID no pagó 20 millones de dólares en deudas acumuladas desde diciembre hasta la semana pasada. Ninguno de los fabricantes fue reembolsado antes de las fechas límite anteriores para acelerar los pagos de la deuda.