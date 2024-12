Presidente electo responsabiliza al gobierno: Achaca Trump a Biden alza de costo del muro

Por: Agencia Reforma

Diciembre 17, 2024 -

PALM BEACH, Florida,- El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó ayer al Gobierno saliente de Joe Biden por el aumento del costo de la construcción del muro fronterizo con México, una obra clave en su regreso a la Casa Blanca.

En su primera conferencia poselectoral, el republicano indicó que el Mandatario demócrata debe dejar de vender las piezas que no usó en su primer periodo (2017-2021) para la barrera divisoria, ya que eso, aseveró, incrementará el gasto federal para la valla, al tener que volver a comprar los suministros necesarios para su edificación.

"Saben que las vamos a utilizar", dijo Trump sobre las partes del muro.

"Y si no las tenemos, vamos a tener que reconstruirlas. Y eso costará el doble de lo que costó hace años".

Desde su club de Mar-A-Lago, en Florida, Trump calificó la venta de las piezas como "casi un acto criminal", a pesar de que el Congreso exigió su eliminación en una legislación bipartidista el año pasado.

"Le pido a Joe Biden que deje de vender las partes del muro. Las vamos a usar para crear una barrera fuerte".

"Ojalá Joe pueda detenerlo. Eso no tiene nada que ver con una ´transición suave´", apuntó el Mandatario electo.

Trump agregó que ahora la gente está comprando partes del muro y se las ofrece a la Administración Trump por un precio más alto.

"Gastaremos cientos de millones de dólares en el mismo muro que ya tenemos", acusó.

"Es casi un acto criminal".

Trump amenazó con emprender acciones legales y dijo que habló con el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, y otros funcionarios de Texas sobre una posible orden de restricción para detener la venta de las piezas.

En más amenazas de tomar acciones legales, Trump criticó al gobierno de Biden por la venta de material para el muro fronterizo, diciendo que ha estado en comunicación con el fiscal estatal de Texas, Ken Paxton, y otros funcionarios del estado para debatir la posibilidad de exigir una orden de restricción.

El Congreso le exigió al gobierno de Biden el año pasado que se deshiciera del material del muro fronterizo que no había sido utilizado. La medida, incluida en la enorme Ley de Autorización de Defensa Nacional, permite la venta o donación de las piezas a los estados en la frontera sur, siempre que se utilicen para renovar las barreras existentes, no para instalar nuevas. El Congreso también ordenó al Pentágono que cubriera los costos de almacenamiento del material del muro fronterizo mientras no se utilice. "Le pido a Joe Biden que por favor deje de vender el muro", dijo Trump. (AP)