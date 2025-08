Commanders de Washington avanzan hacia su estadio en RFK

WASHINGTON

Los Commanders de Washington están más cerca de regresar al sitio de su antiguo hogar en el Estadio RFK después de superar un obstáculo significativo el viernes cuando el Consejo del Distrito de Columbia aprobó la legislación.

El proyecto de ley fue aprobado con una votación de 9-3, pero aún debe ser aceptado una segunda vez por el consejo antes de ser enviado a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser.

Bowser negoció un plan inicial con el propietario de los Commanders, Josh Harris en abril, en el cual el equipo contribuirá 2.700 millones de dólares y la ciudad invirtiendo aproximadamente 1.100 millones de dólares para el estadio, viviendas, espacios verdes y un complejo deportivo en terrenos que bordea el río Anacostia.

"Estamos un paso más cerca de asegurar un camino seguro para transformar 180 acres de terreno, lo cual ha sido nuestra promesa a los residentes de D.C. desde el principio", dijo Bowser el viernes.

Los Commanders actualmente juegan en el Estadio Northwest en Landover, Maryland, pero tienen como objetivo abrir un nuevo recinto en 2030.

"La aprobación de hoy por parte del consejo es transformadora para D.C. y trae a los Commanders de vuelta a nuestro hogar espiritual", dijo Harris en un comunicado. "Como muchos fanáticos, RFK fue el sitio de recuerdos que alimentaron mi amor por este equipo y esta ciudad. Ahora estamos más cerca que nunca de reavivar esa energía para una nueva generación".

El proyecto de ley aún enfrenta un proceso llamado segunda lectura y debe ser aprobado nuevamente en una votación que se espera ocurra en septiembre. Su avance el viernes no estuvo exento de algunas reservas. El concejal Robert White Jr., quien se opuso al proyecto de ley, tuvo tres enmiendas rechazadas. Pero una de ellas, que proponía sanciones más severas si el equipo no cumplía con los compromisos de desarrollo, recibió una respuesta comprensiva del panel.

"Quiero vernos hacerlo mejor de lo que estamos, entre ahora y la segunda lectura", dijo el concejal Charles Allen, quien apoyó el proyecto de ley en esta etapa. "Creo que van a escuchar suficientes voces en este estrado que quieren vernos continuar trabajando en esto entre la primera y la segunda lectura, para seguir mejorándolo... Las promesas hechas deben cumplirse, y necesitamos salvaguardar que eso suceda".

Los concejales Zachary Parker y Janeese Lewis George apoyaron la medida después de anunciar horas antes que se había firmado un acuerdo contractual entre los Commanders y los socios sindicales.

El grupo de propietarios liderado por Harris ha evaluado varias propuestas en Washington, Maryland y Virginia desde que compraron el equipo a Dan Snyder en 2022. El Congreso aprobó un proyecto de ley que transfirió el terreno del Estadio RFK a la ciudad, el cual fue firmado por el entonces presidente Joe Biden a principios de enero.

Eso allanó el camino para reemplazar el antiguo estadio con un desarrollo de uso mixto, incluyendo el nuevo campo de juego para los Commanders.

Sin embargo, el presidente Donald Trump amenazó el mes pasado con bloquear el apoyo federal para el proyecto del estadio a menos que el equipo volviera a su antiguo nombre, Redskins.

El debate sobre el apodo del equipo no surgió durante la reunión del consejo del viernes, aunque la concejal Anita Bonds sí enfatizó la necesidad de aprobar esta legislación como una forma de evitar una posible intervención federal.

"El terreno nos fue transferido a través de un proyecto de ley que aprobó el Congreso y fue firmado por el presidente Joe Biden dos semanas antes de que dejara el cargo. No necesito recordarles a todos que los tiempos son muy diferentes ahora", dijo Bonds . "Hay un nuevo liderazgo en nuestro gobierno federal, un nuevo partido controlando el Congreso, y quizás otros en todo el país y la región que pueden estar esperando que no aprobemos este acuerdo, para que puedan tomar el control. Y créanme, si eso sucede, D.C. no obtiene nada".