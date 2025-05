Comunidad artística de EU se tambalea ante recortes

NUEVA YORK, NY

La poetisa Marie Howe, una de las ganadoras del Premio Pulitzer este año, afirma que ser escritora es a menudo menos una carrera que una vocación. Dependemos de la enseñanza y otros trabajos externos y buscamos apoyo de fundaciones o de una agencia gubernamental, como el Fondo Nacional de las Artes de Estados Unidos (NEA, por sus siglas en inglés).

"Todo el mundo solicita una beca del NEA, año tras año, y si la consigues, es como wow — es enorme", dijo Howe, ganadora del Pulitzer por "New and Selected Poems" y exbecaria de escritura creativa del NEA. "No es solo el dinero. También es un profundo estímulo. Me sentí tan agradecida. Hizo una gran, gran diferencia. Te da valor. Te dice: ´Sigue adelante, sigue haciéndolo´".

Detrás de tantas carreras galardonadas, producciones de alto perfil, instituciones queridas y proyectos de investigación en profundidad, a menudo hay una historia más silenciosa de apoyo temprano del gobierno: las subvenciones del NEA o el Fondo Nacional de Humanidades (NEH) que permiten a un escritor completar un libro, a un teatro comunitario montar una obra, a un académico acceder a documentos de archivo o a un museo organizar una exposición.

Durante décadas, ha existido una infraestructura artística y cultural a nivel nacional que ha recibido apoyo bipartidista, incluso durante la primera administración de Donald Trump.

Ahora eso está cambiando — y drásticamente.

La nueva administración está adoptando una postura firme

Desde que regresó al cargo en enero, el presidente ha alegado que agencias e instituciones federales como el NEA, el NEH, el Servicio Público de Radiodifusión (PBS), el Centro Kennedy y el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS) están promoviendo una agenda considerada demasiado progresista o "woke", que socava los valores tradicionales.

Trump ha destituido a líderes, recortado o eliminado programas y cambiado drásticamente las prioridades: Al mismo tiempo que el NEH y el NEA estaban obligando a salir a miembros del personal y cancelando subvenciones, anunciaron una iniciativa multimillonaria para apoyar estatuas para el propuesto "Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses" de Trump, desde George Washington hasta Shirley Temple.

"Todas las futuras subvenciones serán, entre otras cosas, basadas en el mérito, otorgadas a proyectos que no promuevan ideologías extremas basadas en raza o género, y que ayuden a inculcar una comprensión de los principios fundacionales e ideales que hacen de Estados Unidos un país excepcional", se lee en un comunicado en el sitio web del NEH.

Individuos y organizaciones en todo el país, y en prácticamente todas las formas de arte, ahora se encuentran sin el dinero que habían presupuestado o incluso gastado, anticipando que serían reembolsados.

Electric Literature, McSweeney´s y n+1 están entre docenas de publicaciones literarias que recibieron avisos de que sus subvenciones han sido rescindidas. El Museo y Biblioteca Rosenbach de Filadelfia tuvo que detener un proyecto para crear un catálogo en línea después de perder una subvención de casi 250.000 dólares del IMLS. La Asociación de Tartamudez para Jóvenes, que gestiona un campamento de música de verano, tiene un déficit de 35.000 dólares.

"Nuestra recaudación de fondos permite que los niños asistan a nuestro campamento de verano a un costo muy reducido, por lo que los fondos perdidos hacen más difícil cumplir con ese compromiso", señaló el director de la asociación, Russell Krumnow, y agregó que "planificamos nuestra programación y tomamos decisiones con esos fondos en mente".

"El dinero del gobierno debería ser consistente. Debería ser confiable. Necesitas tomar decisiones basadas en ese dinero", dijo Talia Corren, codirectora ejecutiva de la Alianza de Teatros Residentes de Nueva York, que ayuda a cientos de compañías de teatro sin fines de lucro, manifiesta.