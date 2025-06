Asesores de vacunación de Kennedy se reúnen en medio de controversias

ATLANTA

El nuevo grupo de asesores de vacunas del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., inició su primera reunión el miércoles bajo un intenso escrutinio por parte de expertos médicos preocupados por el acceso de los estadounidenses a las inmunizaciones que salvan vidas.

El primer elemento de la agenda es una situación incómoda: Kennedy anunció que las vacunas contra el COVID-19 ya no se recomendarán para niños sanos o mujeres embarazadas, y no se prevé que sus nuevos asesores voten para determinar si están de acuerdo. Sin embargo, los científicos del gobierno prepararon materiales para la reunión en los que califican la vacunación como "la mejor protección" durante el embarazo, y dijeron que la mayoría de los niños hospitalizados por COVID-19 durante el último año no estaban vacunados.

El COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud pública, y ha provocado entre 32.000 y 51.000 muertes en Estados Unidos y más de 250.000 hospitalizaciones desde el otoño pasado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Las personas que presentan un mayor riesgo de hospitalización son los ancianos y los niños menores de dos años, especialmente los bebés de menos de seis meses que podrían tener alguna protección si su madre se vacunó durante el embarazo, según la presentación de los CDC.

Esta es una señal de que la reunión de esta semana del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) no es un asunto habitual.

Otra señal: poco antes de la reunión, un obstetra y ginecólogo de Virginia renunció al comité, reduciendo el número del panel a solo siete. El gobierno del presidente Donald Trump dijo que el doctor Michael Ross se retiró durante una revisión habitual de las participaciones financieras de los miembros.

La reunión inició mientras la Academia Americana de Pediatría anunciaba que continuará publicando su propio calendario de vacunas para niños, pero ahora lo hará de manera independiente del ACIP, calificándolo como "un proceso que ya no es creíble".

El panel, creado hace más de 60 años, ayuda a los CDC a determinar quién debe vacunarse contra una larga lista de enfermedades y cuándo. Esas recomendaciones tienen un gran impacto en la cobertura de las vacunas por parte de las aseguradoras y en los lugares donde están disponibles, como en las farmacias.

A principios de este mes, Kennedy despidió abruptamente al panel de expertos existente de 17 miembros y seleccionó a ocho reemplazos, entre ellos, varias voces antivacunas. Y varios de los principales científicos de vacunas de los CDC, entre ellos, algunos que lideran la presentación de datos y la evaluación de presentaciones en las reuniones del ACIP, han renunciado o han sido retirados de sus puestos anteriores.

Los movimientos, altamente inusuales, hicieron que un prominente senador republicano solicitara, de último minuto, retrasar la reunión de esta semana. El senador Bill Cassidy, de Luisiana, un médico que preside el comité de salud de la cámara, dijo el lunes que muchos de los panelistas elegidos por Kennedy carecen de la experiencia necesaria y "pueden incluso tener un sesgo preconcebido" contra las nuevas tecnologías de vacunas.

El martes, en una audiencia de la Cámara, Kennedy defendió su purga, diciendo que el panel anterior había sido "un modelo de mala praxis médica".

La representante Kim Schrier, pediatra y demócrata del estado de Washington, le dijo a Kennedy: "Le haré totalmente responsable de cada muerte por una enfermedad prevenible por vacunación".

El comité votará sobre las protecciones contra el VSR

La agenda de la reunión de dos días fue modificada abruptamente la semana pasada.

La discusión sobre las vacunas contra el COVID-19 abrirá la sesión el miércoles. Más tarde, el comité abordará el virus sincitial respiratorio (VSR), y se espera una votación. El jueves, se votará sobre las vacunas contra la gripe de otoño y sobre el uso de un conservante en ciertas vacunas contra la gripe.

El VSR es una causa común de síntomas similares al resfriado y puede ser peligroso para los bebés.

En 2023, las autoridades de salud de Estados Unidos comenzaron a recomendar dos nuevas medidas para proteger a los menores: un anticuerpo fabricado en laboratorio para recién nacidos y una vacuna para mujeres embarazadas, que, según los expertos, probablemente han impulsado una reducción de la mortalidad infantil.

El comité analizará la nueva inyección de anticuerpos aprobada de otra compañía, pero el lenguaje exacto para la votación no fue divulgado antes de la reunión.

"Creo que se podría intentar suavizar o retirar las recomendaciones para las mujeres embarazadas sanas y los niños sanos", aunque estén en riesgo de sufrir enfermedades prevenibles por vacunas, dijo Lawrence Gostin, un experto en derecho de salud pública de la Universidad de Georgetown que coescribió un comentario reciente en una revista médica donde critica la decisión sobre la vacunación contra el COVID-19.

Se debatirán las recomendaciones sobre la vacuna contra la gripe

En sus reuniones de junio, el comité suele actualizar la guía para que los estadounidenses de seis meses en adelante reciban una vacuna contra la gripe, y ayuda a dar luz verde a la campaña anual de vacunación de otoño.

Sin embargo, dados los recientes cambios en el comité y el liderazgo de salud pública federal, no se sabe cómo se tratarán los temas de rutina, dijo Jason Schwartz, un investigador de políticas de salud de la Universidad de Yale que ha estudiado el comité.

El jueves también promete generar controversia. El panel asesor discutirá un conservante en un subconjunto de vacunas contra la gripe que Kennedy y algunos grupos antivacunas han afirmado falsamente que se relaciona con el autismo. En preparación, los CDC publicaron un nuevo informe donde se confirma que la investigación no muestra ningún vínculo entre el conservante, llamado timerosal, y el autismo u otros trastornos del desarrollo neurológico.

Gostin dijo que la agenda parece ser "una combinación de lo que normalmente esperaríamos que cubriera el ACIP junto con una mezcla de posibles teorías de conspiración", afirmó. "Claramente estamos en una nueva normalidad que es altamente escéptica de la ciencia de las vacunas".

Las recomendaciones del comité tradicionalmente van al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Históricamente, casi todas son aceptadas y luego utilizadas por las compañías de seguros para decidir qué vacunas cubrir.

Pero actualmente, los CDC no tienen director, por lo que las recomendaciones del comité han ido a manos de Kennedy, y él aún no ha tomado medidas sobre un par de recomendaciones que el ACIP hizo en abril.

Se prevé que la nominada para dirigir los CDC, Susan Monarez, se presente ante un comité del Senado el miércoles.