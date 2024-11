Harris tras comentarios de Biden: Promete ´representar a todos´

RALEIGH, Carolina del Norte.- La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris llamó el miércoles a los estadounidenses a "dejar de acusarse los unos a los otros" mientras intentaba superar los comentarios realizados por el presidente Joe Biden sobre los seguidores de Donald Trump y la "basura".

"Sabemos que tenemos una oportunidad en estas elecciones para pasar página de una década de Donald Trump, quien ha intentado mantenernos divididos y temerosos unos de otros", dijo la candidata demócrata sobre su rival republicano.

Harris hizo su propuesta en Raleigh, Carolina del Norte, en el primero de tres eventos de campaña a los que tenía previsto asistir el miércoles. También se dirigía a Harrisburg, Pensilvania, y a Madison, Wisconsin, como parte de una ofensiva en los estados clave en la última semana antes del día de las elecciones.

La vicepresidenta enfatizó la unidad y el terreno común, expandiendo su discurso clave del martes en Washington, donde presentó lo que su equipo llamó el "argumento de cierre" de su campaña.

"No estoy buscando ganar puntos políticos", dijo la vicepresidenta. "Estoy buscando hacer avances".

Liz Kazal, de 35 años, dijo que estaba "cautelosamente optimista" sobre la elección mientras esperaba que Harris subiera al escenario. Ha intentado ser voluntaria para la campaña cada semana, incluyendo hacer llamadas telefónicas, tocar puertas con su hija pequeña y recaudar fondos para la candidatura de Harris.

"Esperas lo mejor y planeas para lo peor", dijo Kazal.

Harris fue presentada en el evento por un exvotante republicano que anteriormente apoyó a Trump, otro ejemplo del esfuerzo de su campaña para dar la bienvenida a conservadores desencantados que están inseguros de reelegir al expresidente.

Fue un mensaje que Biden amenazó con socavar el martes, al mismo tiempo que Harris hablaba cerca de la Casa Blanca, cuando participó en una llamada de campaña organizada por el grupo de defensa hispana Voto Latino.

Biden aprovechó la oportunidad para criticar el reciente mitin de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, donde un comediante describió a Puerto Rico como una "isla de basura flotante".

"La única basura que veo flotando ahí fuera son sus seguidores. Su demonización de los latinos es inconcebible y es antiestadounidense", dijo Biden. "Es totalmente contrario a todo lo que hemos hecho, a todo lo que hemos sido".

Biden y la Casa Blanca se apresuraron a explicar que el presidente estaba hablando de la retórica en el escenario, no de los seguidores de Trump en sí. No respondió preguntas sobre sus comentarios el miércoles durante una reunión en la Oficina Oval con el presidente de Chipre, pero la secretaria de Prensa Karine Jean-Pierre dijo que Biden "no considera a los seguidores de Trump ni a nadie que apoye a Trump como basura".

Harris dijo a los periodistas antes de abordar el avión vicepresidencial para su vuelo a Raleigh que no está de acuerdo "con ninguna crítica a las personas basada en por quién votan".

"Representaré a todos los estadounidenses, incluidos aquellos que no voten por mí", afirmó.

Sus palabras fueron un intento de atenuar la controversia sobre los comentarios de Biden y poner cierta distancia entre ella y el presidente, algo con lo que ha luchado en el pasado.

Los republicanos han aprovechado los comentarios de Biden, afirmando que eran similares a los realizados por Hillary Clinton en 2016, cuando la entonces candidata demócrata a la presidencia dijo que la mitad de los seguidores de Trump pertenecían a un "cesto de deplorables".

"Sabemos lo que ellos creen. Porque miren cómo los han tratado", dijo Trump en su mitin en Rocky Mount, Carolina del Norte. "Los han tratado como basura. La verdad es que han tratado a todo nuestro país como basura".

"Sin duda, mis seguidores son de mucha mayor calidad" que los de Biden, afirmó Trump.

Al atacar a Biden, y por extensión a Harris, los republicanos están pasando por alto la propia historia de Trump de insultos y retórica demonizadora, como llamar a Estados Unidos "un basurero para el mundo" o describir a los opositores políticos como "el enemigo dentro" del país. Trump también ha descrito a Harris como una "persona estúpida" y "muy perezosa" y ha cuestionado si consume drogas.

Trump también ha rechazado las solicitudes de disculparse por el comentario sobre Puerto Rico en su mitin. Reconoció que "alguien dijo cosas malas", pero añadió que "no puede imaginar que sea un gran problema".

