Piden a policía priorizar la seguridad pública

FORT LAUDERDALE, Florida.- Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, religiosas y prodemocracia presentó el martes una carta con 12.000 firmas en la Conferencia de la Asociación Nacional de Sheriffs en Florida, en la que los exhortan a proteger la seguridad pública en lugar de colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La carta insta a las agencias policiales a abstenerse de involucrarse en asuntos relacionados con la inmigración y a mantenerse alejadas de lo que los organizadores consideran los peligros de la "retórica antiinmigrante y la dañina agenda de inmigración" del presidente Donald Trump.

Unas 30 personas asistieron a una manifestación afuera del Centro de Convenciones del condado Broward en Fort Lauderdale, Florida, donde se estaba llevando a cabo la conferencia anual de la asociación de sheriffs.

"Cuando los sheriffs asumen la responsabilidad de las autoridades federales de inmigración, socavan su misión principal, consumen recursos ya limitados y, lo más importante, causan un daño real", señala la carta.

Thomas Kennedy, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida, expresó que la participación de las policiales locales en asuntos de inmigración podría llevar a que las personas tengan miedo de pedir ayuda.

"No es provechoso para nuestra ciudad en general, en términos de ser un lugar acogedor. No es provechoso para los derechos civiles. No es provechoso para los contribuyentes. No es provechoso para la seguridad pública, porque estos agentes de policía se distraen de sus tareas", señaló Kennedy.

La asociación de sheriffs no respondió por el momento a un correo electrónico en el que se le solicitan comentarios sobre la carta.