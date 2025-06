Acusan a hombre de intentar deportar testigo con amenaza a Trump

MILWAUKEE, Wisconsin, EE.UU.

Un hombre de Wisconsin enfrenta cargos que lo acusan de falsificar una carta que amenaza con matar al presidente estadounidense, Donald Trump, en un intento por lograr la deportación de otro hombre que era un posible testigo en su contra en un caso penal.

En una denuncia penal presentada el lunes, los fiscales indicaron que Demetric D. Scott estaba detrás de una misiva enviada a funcionarios estatales y federales cuyo presunto remitente era Ramón Morales Reyes e incluía su domicilio.

Scott fue acusado el lunes del delito grave de intimidación de testigos, robo de identidad y dos cargos de violación de fianza. Su abogado, Robert Hampton III, no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press solicitándole sus comentarios.

Agentes de inmigración arrestaron a Morales Reyes, de 54 años, el 21 de mayo después de que dejara a su hijo en la escuela en Milwaukee. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el arresto, diciendo que él había escrito una carta en la que amenazaba con matar a Trump y que se "autodeportaría" a México. El anuncio, que también fue publicado por la Casa Blanca en sus cuentas de redes sociales, contenía una imagen de la misiva, al igual que una foto de Morales Reyes.

Pero el alegato comenzó a venirse abajo cuando los investigadores interrogaron a Morales Reyes, quien no habla inglés con fluidez, y obtuvieron una muestra de la escritura de él que era diferente a la caligrafía de las cartas, según documentos judiciales.

Morales Reyes figura como víctima en el caso que involucra a Scott, quien está a la espera de un juicio en la cárcel del condado Milwaukee por cargos de robo a mano armada y agresión con agravantes. El juicio está programado para julio.

Agentes policiales escucharon varias llamadas que Scott hizo desde la cárcel, en las cuales hablaba sobre cartas que necesitaban ser colocadas en el correo y un plan para que alguien fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para que el juicio de Scott pudiera ser desestimado, según la denuncia penal. También reconoció ante la policía que él escribió las cartas, según los documentos.

Morales Reyes trabaja como lavaplatos en Milwaukee, donde vive con su esposa y tres hijos. Recientemente había solicitado una visa U, que es para personas que se encuentran ilegalmente en el país y que se convierten en víctimas de delitos graves, dijo la abogada Kime Abduli, quien presentó esa solicitud.

Abduli le dijo el lunes al periódico Milwaukee Journal Sentinel que estaba contenta de que Morales Reyes estuviera siendo exonerado de cualquier participación en la redacción de la misiva.

Su abogado que lo defiende de ser deportado, Cain Oulahan, escribió en un correo electrónico el lunes por la noche que ahora el enfoque principal es asegurar la liberación de Morales Reyes de la custodia, y el siguiente paso será intentar obtener cualquier alivio al que pudiese calificar en el tribunal de inmigración.

"Si bien tiene una visa U pendiente, desafortunadamente estas están atrasadas por años, por lo que estaremos buscando otras opciones para mantenerlo aquí con su familia, que incluye a sus tres hijos estadounidenses", escribió Oulahan.