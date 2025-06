Desafío de ser católico en universidad secular

PRINCETON, Nueva Jersey.- Mientras otros estudiantes podrían estar en clase o socializando durante el almuerzo, un grupo de jóvenes católicos asiste a misa todos los días a mediodía en la capilla de la Universidad de Princeton.

Cantan cantos gregorianos en latín, rezan y reciben la comunión en una capilla lateral, dentro de la enorme capilla no confesional de Princeton, que los jóvenes católicos devotos ven como un refugio sagrado en un entorno de la prestigiosa universidad mayormente liberal y secular.

"Creo que la fe de las personas aquí es muy fuerte", dijo el estudiante Logan Nelson sobre el espacio católico dedicado donde asiste a misa diaria. "Se siente como un hogar, incluso más que mi propia casa".

Un ministerio católico en el campus unido en una capilla histórica.

La capilla gótica de la universidad fue construida en 1928. En ese momento, dice Princeton, su capacidad para albergar a más de 2.000 personas era superada solo por la capilla del King´s College en la Universidad de Cambridge.

Hoy en día, la capilla alberga servicios interreligiosos, conciertos y bodas a lo largo del año académico y es conocida por la universidad como "el puente entre la ciudad y la academia".

El 8 de mayo, los estudiantes católicos estaban como de costumbre en la misa diaria en la capilla lateral cuando el servicio fue interrumpido por alertas en sus teléfonos. En el Vaticano, humo blanco salía de la capilla Sixtina, indicando que un nuevo líder de su fe había sido elegido.

El reverendo Zachary Swantek, capellán de Princeton, le dijo al grupo que se reuniera en la oficina del Ministerio Católico. Juntos, vieron en la televisión el anuncio de la elección del primer papa nacido en Estados Unidos.

"Fue electrizante", dijo Nelson, agregando que hubo "alboroto" en la sala cuando el cardenal Robert Prevost, nacido en Chicago, se convirtió en el 267vo pontífice. "Fue increíble ver a un papa estadounidense". Como otros miembros del ministerio católico, él tiene la esperanza de que el papa León XIV ayude a traer un renacimiento del catolicismo en Estados Unidos.

"Siento que hay un resurgimiento del catolicismo hoy en día", dijo Nelson, quien no tenía afiliación religiosa hasta el año pasado, cuando se convirtió al catolicismo. "Ves a personas que son apasionadas por su fe. Hay una nueva ola que viene, y vamos a tener más conversos como yo, que son nada".

En gran parte del mundo, el número de personas que no creen o no están afiliadas a ninguna religión organizada ha aumentado drásticamente a lo largo de los años. Los llamados "nada" —ateos, agnósticos o nada en particular— constituyen el 30% o más de la población adulta en Estados Unidos, según una encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research.