Vuelve el aborto a jugar papel clave

MILWAUKEE.- Cuando los candidatos a un puesto en la Corte Suprema de Wisconsin se enfrentaron en un reciente debate antes de la votación anticipada, un tema fue el primero en surgir y dominó la conversación desde el principio.

“Hablemos sobre el derecho al aborto”, dijo el moderador.

Quien gane las elecciones del 1 de abril podría tener el poder de determinar el destino de cualquier litigio futuro sobre el aborto, porque el resultado de la contienda por una vacante en el más alto tribunal del estado decidirá si los progresistas o los conservadores mantienen la mayoría.

El aborto se ha convertido en un pilar central de la plataforma de la candidata respaldada por los demócratas, la jueza del condado de Dane, Susan Crawford, en parte debido a su efecto en la participación de los votantes, aunque en menor medida que durante una acalorada contienda por la Corte Suprema estatal en 2023 que cambió la corte a una mayoría progresista. Brad Schimel, exfiscal general del estado, es el candidato apoyado por los republicanos.

“El aborto, por supuesto, sigue siendo un tema principal”, dijo Charles Franklin, un politólogo de la Universidad de Marquette. “Pero no hemos visto a ninguno de los candidatos ser tan francos en temas candentes como vimos en 2023”.

Los demócratas esperan que los votantes se sientan motivados ante la posibilidad de que se reactive una prohibición del aborto de 1849, que penaliza “el asesinato intencionado de un niño no nacido”. La Corte Suprema de Wisconsin está decidiendo si reactiva la prohibición, que tiene 175 años de antigüedad.

Planned Parenthood de Wisconsin presentó una demanda en febrero pidiendo a la corte que dictamine si existe un derecho constitucional al aborto en el estado.

La ley del siglo XIX se promulgó apenas un año después de que Wisconsin se convirtiera en estado, cuando la minería de plomo y la industria maderera formaban la base de la economía del estado mientras los colonos blancos se apresuraban a ocupar áreas dejadas vacantes por la expulsión forzada de tribus indígenas estadounidenses.

También fue una época en la que las combinaciones de hierbas que estimulaban las contracciones uterinas eran el método de aborto más común, dijo Kimberly Reilly, profesora de historia y estudios de género en la Universidad de Wisconsin-Green Bay.

“Durante este tiempo, no había mujeres en las legislaturas estatales”, dijo Reilly. “Cuando una mujer se casaba, perdía su identidad legal. Su esposo se convertía en su representante legal. No podía poseer propiedades a su nombre. No podía hacer un contrato”.

Este es el último ejemplo de restricciones largamente inactivas que influyen en las políticas actuales de aborto después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo del caso Roe vs. Wade en 2022, que había otorgado un derecho federal al aborto.