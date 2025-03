Republicanos de la Cámara baja presentan ley para evitar cierre

WASHINGTON, D.C.- Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron el sábado un proyecto de ley de gastos que mantendría financiadas a las agencias federales hasta el 30 de septiembre, avanzando con una estrategia de actuar por su cuenta que seguramente provocará una gran confrontación con los demócratas sobre los contornos del gasto gubernamental.

El proyecto de ley de 99 páginas proporcionaría un ligero aumento a los programas de defensa mientras recorta los programas no defensivos por debajo de los niveles del año fiscal 2024. Ese enfoque probablemente será inaceptable para la mayoría de los demócratas, quienes han insistido durante mucho tiempo en que el gasto en defensa y no defensa debe moverse en la misma dirección.

El Congreso debe actuar antes de la medianoche del viernes para evitar un cierre parcial del gobierno.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, está preparando el proyecto de ley para una votación el martes a pesar de la falta de apoyo de los demócratas, desafiándolos esencialmente a votar en contra y arriesgarse a un cierre. También está apostando a que los republicanos pueden impulsar la legislación a través de la Cámara en gran medida por sí mismos.

Normalmente, cuando se trata de mantener el gobierno completamente abierto para los negocios, los republicanos han tenido que trabajar con los demócratas para elaborar una medida bipartidista que ambas partes puedan apoyar. Esto se debe a que los republicanos casi siempre carecen de los votos para aprobar proyectos de ley de gastos por su cuenta.

Resulta crucial que la estrategia cuente con el respaldo del presidente Donald Trump, que ha demostrado habilidad en lo que va de mandato para mantener a raya a los republicanos.

Trump elogió el proyecto de ley, escribiendo en su plataforma Truth Social que los republicanos deben "permanecer unidos — sin dissenso— luchar por otro día cuando el momento sea el adecuado".

"Grandes cosas están por venir para Estados Unidos, y les pido a todos que nos den unos meses para llegar a septiembre y así poder continuar poniendo en orden la ´casa financiera´ del país", dijo.

El personal de liderazgo de los republicanos de la Cámara esbozó los contornos de la medida, diciendo que permitiría alrededor de 892.500 millones de dólares en gastos de defensa y alrededor de 708.000 millones de dólares en gastos de no defensa. El gasto en defensa está ligeramente por encima del nivel del año anterior, pero el gasto en no defensa, dijeron los ayudantes, estaba unos 13.000 millones de dólares por debajo del año pasado.

La medida tampoco incluirá financiamiento solicitado por legisladores individuales para miles de proyectos comunitarios en todo el país, a menudo denominados "earmarks".

Sin embargo, los republicanos señalaron que el proyecto de ley supondría el mayor aumento salarial para los soldados rasos en más de 40 años, e incluía 500 millones de dólares adicionales para un programa de asistencia nutricional para mujeres, bebés y niños pequeños.

El proyecto de ley no cubre la mayor parte del gasto público, incluidos programas como el Seguro Social y Medicare. La financiación de estos dos programas está en piloto automático y no son revisados periódicamente por el Congreso.

Las principales representantes demócratas en las Comisiones de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes y el Senado, la diputada por Connecticut Rosa DeLauro y la senadora por Washington Patty Murray, emitieron sendos comunicados de rechazo a la ley.

"Me opongo firmemente a esta resolución de continuidad de todo el año", dijo DeLauro.

Murray dijo que la legislación "daría a Donald Trump y Elon Musk más poder sobre el gasto federal, y más poder para elegir ganadores y perdedores, lo que amenaza a las familias en los estados azules y rojos por igual".

La senadora por Maine Susan Collins, que encabeza el Comité de Asignaciones del Senado, dijo que el foco debe estar en prevenir un cierre porque los cierres tienen consecuencias negativas en todo el gobierno.

"Requieren que ciertos empleados esenciales del gobierno, como los agentes de la Patrulla Fronteriza, los miembros de nuestro ejército y la Guardia Costera, los inspectores de la TSA y los controladores aéreos, se presenten a trabajar sin certeza sobre cuándo recibirán su próximo cheque de pago", dijo Collins. "No podemos permitir que eso ocurra".

La petición de unidad de Trump parece estar surtiendo efecto. Algunos conservadores que casi nunca votan a favor de resoluciones continuas se mostraron muy abiertos a una la semana pasada.

El representante Ralph Norman, republicano de Carolina del Sur, dice que nunca ha votado a favor de una resolución continua, lo que los legisladores suelen llamar un CR, pero está de acuerdo con el esfuerzo de Johnson. Asegura que confía en Trump y en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, para marcar la diferencia en la deuda de la nación.

"No me gustan los CR", dijo Norman. "Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Negociar con los demócratas? No".

"¿Congelo el gasto durante seis meses para ir a identificar más recortes? Que alguien me diga cómo eso no es una victoria en Washington", añadió el representante Chip Roy, republicano de Texas, otro legislador que a menudo ha votado en contra de los proyectos de ley de gasto, pero apoya la resolución continua de seis meses.

Los republicanos también esperan que resolver el gasto de este año les permita dedicar toda su atención a extender los recortes de impuestos individuales aprobados durante el primer mandato de Trump y elevar el límite de deuda de la nación para evitar un catastrófico incumplimiento federal.

Los líderes demócratas advierten que la decisión de avanzar sin consultarles aumenta las perspectivas de un cierre. Una de sus mayores preocupaciones es la flexibilidad que la legislación daría al gobierno de Trump en materia de gasto.

Los líderes demócratas de ambas cámaras han insistido en que los republicanos tienen la mayoría y son responsables de la financiación del Gobierno. Pero los líderes también han sido cautelosos a la hora de decir cómo votarían los demócratas en una resolución continua.