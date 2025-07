Sentencian a B. Kohberger a cadena perpetua por matar a cuatro estudiantes de Idaho

BOISE, Idaho.- Amigos y familiares de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron asesinados en su casa de alquiler por Bryan Kohberger realizaron poderosas declaraciones de amor, angustia y repudio antes de que fuera sentenciado el miércoles a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

"Este mundo era un lugar mejor con ella en él", dijo Scott Laramie, el padrastro de Madison Mogen, al tribunal. "Karen y yo somos personas ordinarias, pero vivimos vidas extraordinarias porque teníamos a Maddie".

El padre de Kaylee Goncalves se burló de Kohberger por dejar su ADN y ser atrapado a pesar de ser un estudiante de posgrado en Criminología en la Universidad Estatal de Washington en ese momento.

"Fuiste tan descuidado, tan tonto, tan estúpido", dijo Steve Goncalves. "¿Maestría? eres una broma".

El juez Steven Hippler ordenó a Kohberger cumplir cuatro cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por cuatro cargos de asesinato en las brutales muertes por apuñalamiento de Mogen, Goncalves, Xana Kernodle y Ethan Chapin el 13 de noviembre de 2022. También se le impuso una sentencia de 10 años por robo y se le impusieron multas y sanciones civiles por un total de 270.000 dólares.

El acusado se declaró culpable a principios de este mes, sólo semanas antes de que comenzara su juicio, en un acuerdo para evitar la pena de muerte.

Kohberger irrumpió en la casa a través de una puerta corrediza de la cocina y apuñaló brutalmente a los cuatro amigos, quienes aparentemente no tenían conexión con él. No se ha ofrecido un motivo del ataque, y Kohberger rechazó hablar en la audiencia.

Dylan Mortenson, una compañera de cuarto que le dijo a la policía que vio a un hombre extraño con cejas pobladas y un pasamontañas en la casa esa noche, sollozó mientras describía cómo Kohberger, sentado al otro lado de la sala con un mono naranja, "apagó la luz que llevaban a cada habitación".

"Es un recipiente vacío, algo menos que humano", dijo Mortenson. "Un cuerpo sin empatía, sin remordimiento".

Mortenson y otra compañera de cuarto sobreviviente, Bethany Funke, describieron ataques de pánico y ansiedad paralizantes después del ataque.

"Dormí en la habitación de mis padres durante casi un año, y les pedí que cerraran con doble llave cada puerta, pusieran una alarma y aún revisaran en todas partes de la habitación por si alguien estaba escondido", escribió Funke en una declaración leída por un amigo. "No he dormido una sola noche desde que esto sucedió. Constantemente me despierto en pánico, aterrorizada de que alguien esté entrando o que alguien esté aquí para lastimarme, o que estoy a punto de perder a alguien más que amo".

La voz de Alivea Goncalves no vaciló mientras le hacía preguntas a Kohberger sobre los asesinatos, incluyendo cuáles fueron las últimas palabras de su hermana. Recibió aplausos después de menospreciar a Kohberger, quien permaneció inexpresivo mientras ella lo insultaba.

"No ganaste, sólo te expusiste como el cobarde que eres", afirmó Alivea Goncalves. "Eres un perdedor delirante, patético e hipocondríaco".

La madre y la hermana de Kohberger también asistieron a la audiencia, sentadas en la galería cerca de la mesa de la defensa. Su madre lloró en silencio a veces mientras los otros padres describían su dolor. Sollozó brevemente cuando la abuela de Maddie Mogen dijo que su corazón está con las otras familias, incluida la de Kohberger.