Alertan por brote de listeria en California

SAN FERNANDO, California

Al menos 10 personas en Estados Unidos han enfermado en un brote de listeria vinculado a productos alimenticios listos para comer, y una empresa está retirando voluntariamente varios productos, informaron autoridades.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo el sábado que funcionarios federales, estatales y locales están investigando el brote vinculado a alimentos producidos por Fresh & Ready Foods LLC de San Fernando, California. La FDA afirma que las 10 personas enfermas estaban en California y Nevada y requirieron hospitalización.

La agencia indicó que los productos se vendieron en Arizona, California, Nevada y Washington en lugares que incluyen minoristas y puntos de venta de servicios de alimentos, incluidos hospitales, hoteles, tiendas de conveniencia, aeropuertos y por aerolíneas.

Los síntomas de la listeria generalmente comienzan dentro de las dos semanas posteriores al consumo de alimentos contaminados. Los casos leves pueden incluir fiebre, dolores musculares, náuseas, cansancio, vómitos y diarrea, mientras que los síntomas más graves pueden incluir dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones.

Los funcionarios federales señalaron que comenzaron a investigar el reciente brote el año pasado, pero no tenían suficiente evidencia para identificar una fuente de las infecciones. Dijeron que la investigación se reabrió en abril cuando se detectó listeria en muestras recolectadas de Fresh & Ready Foods que coincidían con la cepa del brote.

La FDA encontró que seis de las 10 personas enfermas habían sido hospitalizadas antes de enfermarse con listeria. La FDA descubrió que los artículos fabricados por Fresh & Ready Foods se habían servido en al menos tres de las instalaciones de atención médica donde los pacientes habían sido tratados previamente.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron que las muestras de prueba de los pacientes enfermos se recolectaron desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024.

Fresh & Ready retiró voluntariamente varios productos, que pueden identificarse por las fechas de "consumir antes de" que van del 22 de abril al 19 de mayo de este año bajo las marcas Fresh & Ready Foods, City Point Market Fresh Food to Go y Fresh Take Crave Away.

Se dejó un mensaje el domingo buscando comentarios de Fresh & Ready Foods.