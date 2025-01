Exsenador de Nueva Jersey purgará 11 años de prisión: Bob Menéndez es condenado

Nueva York.- El exsenador de Estados Unidos, Bob Menéndez, fue condenado a 11 años de prisión el miércoles por aceptar sobornos en efectivo y lingotes de oro y actuar como agente de Egipto mientras vendía su influencia a empresarios ansiosos por explotar su poder político.

El juez federal de distrito, Sidney H. Stein, en Manhattan, anunció la sentencia después de que Menéndez le dijera, entre lágrimas, que había perdido todo lo que le importaba, excepto a su esposa.

"Usted fue exitoso, poderoso, estuvo en la cima de nuestro sistema político", dijo el juez. "En algún momento, y no sé cuándo fue, perdió su camino y trabajar para el bien público se convirtió en trabajar para su propio bien".

Los fiscales habían solicitado una pena de prisión de 15 años para el demócrata que fue condenado por múltiples cargos, incluyendo actuar como agente de Egipto al vender su considerable influencia en Washington por sobornos valorados en cientos de miles de dólares.

Dada la oportunidad de hablar antes de ser sentenciado, Menéndez se quebró varias veces mientras describía sus logros.

"Realmente no conoces al hombre al que estás a punto de sentenciar", le dijo Menéndez a Stein mientras estaba de pie frente a él con las manos en los bolsillos, excepto cuando se secaba la cara con un pañuelo.

"Su señoría, estoy lejos de ser un hombre perfecto. He cometido más que mi parte de errores y malas decisiones", agregó. "He hecho mucho más bien que mal. Le pido, su señoría, que me juzgue en ese contexto".

El abogado Adam Fee le dijo a Stein que le diera crédito a Menéndez por una "vida de extraordinario servicio público y sacrificios personales".

"A pesar de sus décadas de servicio, ahora es más conocido como Bob el de los lingotes de oro", dijo Fee.

Los abogados de Menéndez habían dicho antes de la sentencia que su cliente merecía menos de dos años de prisión, citando sus décadas de servicio público y una vida en gran parte bien vivida después de que el hijo de inmigrantes cubanos se levantara de la pobreza para convertirse en "el epítome del Sueño Americano".

Pero Fee dijo que el equipo de defensa decidió pedir que Menéndez no recibiera más de ocho años después de escuchar a Stein dar términos de prisión sustanciales a dos empresarios de Nueva Jersey condenados por pagar sobornos al senador. Fred Daibes, un desarrollador inmobiliario, recibió siete años y una multa de 1,75 millones de dólares. Wael Hana, un empresario, recibió ocho años, una multa de 1,25 millones de dólares y se le ordenó confiscar 125.000 dólares.