Controversia por regalo de avión de lujo a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este lunes que Qatar ha tenido un "gesto de buena voluntad" al regalar a Washington un avión de lujo Boeing 747-800 que se utilizará a partir de ahora como aeronave presidencial, si bien ha asegurado que no lo usará una vez termine su mandato.

"Creo que ha sido un gesto muy bonito. Podría ser tonto y decir: no, no queremos un avión gratis (...). Nos beneficia porque tenemos aviones de 40 años de antigüedad. El dinero que gastamos en mantenimiento para mantenerlos en óptimas condiciones es astronómico", ha indicado en declaraciones a la prensa.

Trump ha asegurado, no obstante, que no utilizará el avión tras dejar el cargo. "No es un regalo para mí. Es un regalo para el Departamento de Defensa", ha dicho, agregando que es una buena "contribución", teniendo en cuenta además que Estados Unidos "ayuda" a países de la región a mantenerse a salvo.

El regalo ha generado fuertes críticas en Estados Unidos, teniendo en cuenta que se trata de un país extranjero, si bien el magnate republicano ha restado importancia al asunto al ser preguntado sobre si Qatar ha pedido algo a cambio.

La oficina legal de la Casa Blanca y el Departamento de Estado encargaron un informe que avaló la legalidad sobre la aceptación del regalo, según informó la cadena de televisión ABC News.

La aeronave, de trece años de antigüedad, deberá ser modificada para convertirse en el avión oficial del presidente de Estados Unidos. Actualmente, el Gobierno estadounidense cuenta con dos Air Force One que llevan en servicio desde los años 90.