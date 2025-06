Van millones contra el autoritarismo de Trump

MIAMI, Florida

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebrará este sábado el desfile militar por el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que coincide con su cumpleaños, y enfrentará decenas de protestas en todo el país como parte del movimiento "No Kings," a raíz de sus decisiones por las redadas migratorias y el despliegue militar de la Guardia Nacional.

"Estados Unidos no está solo, viene acompañado de millones de ciudadanos y residentes que, con todo y las diferencias que puedan tener, rechazan el autoritarismo monárquico que [Trump] quiere sostener en un país que ha pagado con sangre su libertad, su democracia y su Constitución", dice a EL UNIVERSAL Leah Greenberg, cofundadora de Indivisible y una de las voces centrales del movimiento "No Kings".

Las protestas se darán en Chicago, Philadelphia, Atlanta, Nueva York, Minneapolis, Houston, entre otros estados.

La Marcha de las Mujeres también está organizando protestas: "Mañana saldremos a las calles con creatividad, coraje y caos para denunciar a los verdaderos payasos que están en el poder", afirmó el grupo en Facebook.

Se llevarán a cabo eventos en todo el país, y el evento principal tendrá lugar en Madison, Wisconsin.

El movimiento No Kings declaró la movilización como una jornada nacional de desobediencia cívica, la cual se ha configurado como una respuesta contundente a lo que sus impulsores denominan "desviación autoritaria" en el actual gobierno de Estados Unidos.

El día coincide con el desfile militar y el cumpleaños número 79 del presidente Trump, por ello, los organizadores han articulado una estrategia simbólica muy clara: "No thrones. No crowns. No kings" (No tronos. No coronas. No reyes).

El movimiento lo dice así: "Han desafiado a nuestros tribunales, deportado a estadounidenses, hecho desaparecer a personas de las calles, atacado nuestros derechos civiles y recortado nuestros servicios. La corrupción ha ido demasiado lejos". Organizaciones como Indivisible, Public Citizen, MoveOn, 50501 (que significa 50 estados, 50 protestas, un solo movimiento), Greenpeace, la ACLU, Common Defense y una vasta red de movimientos locales e interreligiosos han convocado a más de mil 800 eventos registrados en 50 estados de EU, así como en Puerto Rico, varios países de Sudamérica y Europa. Se estima que más de 2 millones 500 mil personas participarán en esta jornada.

Greenberg declaró que "el 14 de junio no es sólo su cumpleaños. Es una oportunidad para demostrarle al país quién tiene el verdadero poder. Y no está en Mar-a-Lago ni en el desfile de Washington. Está en nuestras comunidades, en nuestras calles, en nuestras voces. El poder reside en el pueblo". Greenberg ha enfatizado que el objetivo no es provocar enfrentamientos ni buscar escándalos mediáticos, "queremos crear contraste, no conflicto. Mientras ellos desfilan con armas, nosotros marchamos con familias, música, alegría y dignidad".

El desfile militar recorrerá unas nueve manzanas de la avenida paralela a la Explanada Nacional entre los memoriales a Abraham Lincoln y George Washington. Supondrá el despliegue de unos 150 vehículos terrestres y unos 50 aviones militares, lo que implicará restringir temporalmente el tráfico en puntos de la capital estadounidense, así como salidas y llegadas en el cercano aeropuerto Ronald Reagan.

El compromiso con la no violencia es inquebrantable de parte del movimiento "No Kings". "Queremos dejarlo muy claro: no se deben portar armas de ningún tipo, incluso aquellas cuya tenencia sea legal", se lee en las guías del movimiento. "La protesta debe ser pacífica, valiente y colectiva. Debe rechazar las provocaciones y no responder con confrontación".

JoJo Sweatt, exmarine y actual director de organización de Common Defense, ha sido una de las voces más críticas del desfile militar. En entrevista con Democracy Now! aseguró que "es una obscenidad gastar 100 millones de dólares en tanques y bandas mientras hay niños sin comida, veteranos sin atención médica y comunidades perseguidas por agentes federales. Es un espectáculo de vanidad autoritaria. Este 14 de junio, millones de nosotros mostraremos otra forma de servir a la nación: defendiendo su Constitución".

En San Francisco, Liliana Soroceanu, organizadora de Indivisible SF, se suma a estas declaraciones y señala que "la bandera no le pertenece a Donald Trump, nos pertenece a todos; a los que luchamos por derechos, a los que marchamos por justicia, a los que no aceptamos que un solo hombre se proclame dueño de una nación".

En Michigan, la movilización adquirirá un tono festivo y provocador bajo el lema "No Kings, Just Queens". Participará la fiscal general del estado, Dana Nessel, junto a agrupaciones de drag queens, coros inclusivos y organizaciones de derechos humanos.

El movimiento ha tenido especial eco en los estados donde se han registrado redadas masivas de inmigración y despliegues de la Guardia Nacional. En Texas, Carolina del Sur, Georgia y California, las protestas serán también una denuncia contra las políticas migratorias que han generado detenciones arbitrarias, deportaciones sin debido proceso y separación de familias. En Los Ángeles, se espera la asistencia de más de 25 mil personas, según cifras divulgadas por redes de iglesias, sindicatos, asociaciones de inmigrantes y colectivos estudiantiles. Una de las movilizaciones más simbólicas se dará frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.

Uno de esos líderes, el reverendo Alonzo Thomas, pastor bautista en Compton, expresó su convicción en la radio local, "lo que está pasando no sólo es inhumano, es impío. Cuando las leyes se convierten en látigos, la fe debe convertirse en refugio. Esta marcha es una oración colectiva por la dignidad que nos están quitando".

Desde las comunidades indígenas, también se alza la voz. Mary Louise Three Feathers, consejera espiritual Lakota y activista por los derechos de los pueblos originarios, participará en una ceremonia en Albuquerque, Nuevo México.

En Chicago, la líder sindical María Elena Robles, del Sindicato Nacional de Enfermeras, explicó: "Nosotros somos quienes sostienen este país: enfermeras, maestras, conductores, trabajadores de limpieza. Y estamos hartos de ser tratados como herramientas desechables mientras se glorifica a un solo hombre que no sabe lo que significa trabajar para otros. No marchamos por política, marchamos por dignidad".

RESPALDO EN HOUSTON

En Houston, las autoridades locales han expresado respaldo a las manifestaciones pacíficas. El alcalde John Whitmire declaró que la ciudad "respetará y garantizará el derecho a la protesta de todos los ciudadanos que se organicen de forma pacífica". La jueza del condado, Lina Hidalgo, agregó que "Houston no necesita intervención federal. Sabemos cómo proteger a nuestra gente sin intimidación ni abuso".

En zonas rurales del medio oeste, como Benzonia y Manistee, en Michigan, se esperan marchas comunitarias con cocinas populares, bandas escolares y lectura de la Constitución. La organizadora local, Sharon Palone, explicó en medios estatales que "Trump quiere hacernos creer que la patria es suya; nosotros estamos aquí para recordarle que no. La patria somos nosotros".

En palabras de Leah Greenberg, "Esto no es una manifestación, es una demostración de soberanía, es un recordatorio que nadie puede secuestrar la democracia sin enfrentar una respuesta".