Embiste con auto a multitud de personas en Los Ángeles

LOS ÁNGELES.- U n vehículo embistió a una multitud de personas que esperaban para entrar a un club nocturno en un concurrido bulevar de Los Ángeles el sábado por la madrugada, hiriendo a 30 personas y provocando que los transeúntes atacaran al conductor, informaron las autoridades.

El conductor fue encontrado más tarde con una herida de bala, de acuerdo con la policía de Los Ángeles, que buscaba a una persona presuntamente armada que huyó de la escena.

Se desconoce si el conductor fue baleado antes o después del accidente o por qué condujo hacia la multitud, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

Veintitrés víctimas fueron transportadas a hospitales locales y centros de traumatología, según la policía.

Por lo menos tres de ellas se encontraban en estado grave tras resultar heridas a lo largo de Santa Monica Boulevard en East Hollywood, informó el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles en un comunicado.

El capitán de bomberos, Adam Van Gerpen, dijo que una fila de personas —la mayoría mujeres— esperaban para entrar a un club nocturno cuando fueron atropelladas por un Nissan Versa que también impactó un camión de tacos y un puesto de valet parking.

"Todos estaban en la fila para entrar a un club nocturno. Había un carrito de tacos allí, así que estaban... comprando algo de comida, esperando para entrar. Y también hay una fila para el valet parking allí", dijo Van Gerpen, funcionario de información pública. "El puesto del valet fue derribado, el camión de tacos fue derribado, y luego un gran número de personas fueron impactadas por el vehículo".

Varias de las personas que estaban dentro del club salieron a ayudar a las víctimas minutos antes de que llegaran los equipos de emergencia, señaló.

El conductor, cuya herida de bala fue descubierta por los paramédicos, fue trasladado a un hospital local. La policía no lo identificó ni reveló su estado. El tirador fue descrito como un hombre con una camiseta azul y un revólver plateado.

"Esto está bajo investigación policial", comentó Van Gerpen. "Esta será una amplia investigación del LAPD".

El club, Vermont Hollywood, albergaba un evento de reggae/hip hop de 10 de la noche a 2 de la madrugada, según su calendario en internet. Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta a un mensaje telefónico dejado en el club.

Antes del incidente, se desató una pelea fuera del local, según María Medrano, que trabajaba en un carrito de comida afuera del club.

Poco después, dijo Medrano, el coche golpeó a un grupo de personas que estaban afuera.

Dijo que ella y su esposo, que vendían hot dogs en la calle, escaparon por poco después de que el coche golpeara su puesto, aplastándolo.

"El coche se detuvo una vez que golpeó el puesto de hot dogs, se quedó atascado allí ", dijo Medrano a The Associated Press desde el hospital. "Si no, no estaría aquí para contarlo".

Medrano dijo que escuchó lo que parecían ser disparos después del accidente.

"Todos empezaron a correr", declaró.