Donald Trump toma medidas contra fiscales de casos del 6 de enero en EEUU

WASHINGTON

El Departamento de Justicia de Estados Unidos despidió el viernes a por lo menos tres fiscales involucrados en casos criminales derivados de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos, según dos personas familiarizadas con el asunto, los últimos movimientos del gobierno del presidente Donald Trump contra fiscales conectados con los procesos por el ataque del 6 de enero de 2021.

Entre los despedidos se encuentran dos fiscales que trabajaban como supervisores a cargo de los procesos del 6 de enero en la fiscalía federal en Washington, así como un fiscal que procesó casos derivados del ataque al Capitolio, dijeron las personas, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos de personal.

Una carta que recibió uno de los fiscales estaba firmada por la secretaria de Justicia, Pam Bondi. La carta no proporciona una razón para su destitución, efectiva de inmediato, y sólo cita "el artículo II de la Constitución de Estados Unidos y leyes de los Estados Unidos", según una copia vista por The Associated Press.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios el viernes por la noche.

Las destituciones marcaron otra escalada de movimientos que rompen normas y que han generado alarma por el desprecio del gobierno de Trump a las protecciones del servicio civil para fiscales de carrera y la erosión de la independencia del Departamento de Justicia respecto a la Casa Blanca. El Departamento de Justicia también ha despedido a empleados que trabajaron en los procesos judiciales contra Trump y ha degradado a varios supervisores de carrera en lo que se ha visto como un plan para purgar la agencia de fiscales considerados insuficientemente leales.

Los indultos de Trump a los amotinados del 6 de enero han generado preocupaciones sobre las acciones que se están tomando contra los fiscales involucrados en procesar a los más de 1.500 partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio mientras los legisladores se reunían para certificar la victoria electoral del presidente Joe Biden. Trump indultó o conmutó las sentencias de todos ellos en su primer día de regreso en la Casa Blanca, liberando de prisión a personas condenadas por conspiración sediciosa y agresión violentos contra la policía.

En febrero, durante su tiempo como fiscal federal interino en Washington, Ed Martin degradó a varios fiscales involucrados en los casos del 6 de enero, incluido el fiscal que se desempeñaba como jefe de la Sección de Asedio al Capitolio. Otros degradados fueron dos fiscales que ayudaron a obtener condenas por conspiración sediciosa contra el fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, y contra el expresidente nacional de Proud Boys, Enrique Tarrio.

En enero, el entonces subsecretario de Justicia interino Emil Bove ordenó el despido de unas dos docenas de fiscales que habían sido contratados para asignaciones temporales para apoyar los casos del 6 de enero, pero que fueron trasladados a roles permanentes después de la victoria presidencial de Trump en noviembre. Bove dijo que no "toleraría acciones de personal subversivas por parte de la administración anterior".