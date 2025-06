Asesinan a legisladora demócrata

BROOKLYN PARK, Minnesota.- Cientos de agentes de policía se desplegaron en un suburbio de Minneapolis el sábado en busca de un hombre que, según las autoridades, se hizo pasar por un agente de policía, que baleó y mató a una legisladora estatal demócrata en su hogar, lo que el gobernador Tim Walz calificó como "un asesinato políticamente motivado". Las autoridades dicen que el mismo sospechoso también disparó e hirió a un segundo legislador.

La expresidenta de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, y su esposo, Mark, fueron asesinados en su hogar de Brooklyn Park. El senador John Hoffman, también demócrata, y su esposa Yvette resultaron heridos en su domicilio de Champlin, a unos 15 kilómetros (9 millas) de distancia.

Los ataques matutinos, dirigidos a legisladores en los suburbios del norte de Minneapolis, provocaron advertencias a otros funcionarios electos en todo el estado y la cancelación de las manifestaciones planeadas de "No Kings" ("No a los reyes") contra el presidente Donald Trump. Las autoridades dicen que el sospechoso tenía volantes de la protesta en su coche y escritos que mencionaban los nombres de las víctimas, así como de otros legisladores y funcionarios, aunque no pudieron decir si tenía otros objetivos específicos.

Los tiroteos ocurrieron en un momento en que los líderes políticos en todo el país han sido atacados, acosados e intimidados durante un tiempo de profundas divisiones políticas.

"Debemos todos, en Minnesota y en todo el país, oponernos a todas las formas de violencia política", dijo Walz, un demócrata en una conferencia de prensa. "Los responsables de esto rendirán cuentas".

Dos personas familiarizadas con el asunto identificaron al sospechoso como Vance Boelter, de 57 años. Las personas no podían discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Los agentes de policía han recuperado varias armas de estilo AK del vehículo del sospechoso, y se cree que todavía está armado con una pistola, dijo a la AP una de las personas familiarizadas con el asunto.

Esta combinación de fotografías, proporcionada por el Congreso de Minnesota, muestra al senador John A. Hoffman y a la representante Melissa Hortman.

Un tiroteo nocturno

La policía respondió a informes de disparos en la casa de los Hoffman poco después de las 2 a.m., dijo la policía de Champlin, y encontraron al legislador y a su esposa, Yvette, con múltiples heridas de bala.

Después de ver quiénes eran las víctimas, la policía envió agentes a verificar la casa de Hortman, donde se encontraron con lo que parecía ser un vehículo policial y un hombre vestido como agente en la puerta, saliendo de la casa.

"Cuando los agentes lo confrontaron, el individuo inmediatamente disparó contra ellos e intercambiaron disparos, y el sospechoso se retiró de nuevo a la casa" y escapó, dijo el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley.

Se podían ver múltiples agujeros de bala en la puerta principal de la casa de Hoffman.

El presidente Donald Trump dijo en un comunicado de la Casa Blanca que el FBI se uniría a la investigación.

"Nuestra secretaria de Justicia, Pam Bondi, y el FBI están investigando la situación, y procesarán a cualquier persona involucrada con todo el peso de la ley. Ese tipo de violencia horrenda no será tolerada en los Estados Unidos de América. ¡Dios bendiga a la gran gente de Minnesota, un lugar verdaderamente grandioso!".

Dos legisladores demócratas atacados

Hortman, de 55 años, había sido presidenta de la Cámara de Representantes del estado desde 2017. Encabezó a los demócratas de la Cámara de Representantes en una huelga de tres semanas al comienzo de la sesión de este año en una lucha de poder con los republicanos. Bajo un acuerdo de reparto de poder, entregó el mazo al principal republicano, la representante Lisa Demuth, y asumió el título de presidenta emérita.

Walz la describió como una "servidora pública formidable, un pilar y una gigante en Minnesota todos los días, decidida a hacer de este estado un lugar mejor".

"Ella es irremplazable", dijo.

Hortman y su esposo tenían dos hijos adultos.

Hoffman, de 60 años, fue elegido por primera vez en 2012 y desempeñó un papel clave como presidente del Comité de Servicios Humanos del Senado, que supervisa una de las partes más grandes del presupuesto estatal.

La coronel de la Patrulla Estatal, Christina Bogojevic, pidió a la gente que, como medida de "precaución", no asistiera a ninguna de las protestas "No Kings" que estaban planeadas en todo el estado el sábado. Bogojevic dijo que las autoridades no tenían evidencia directa de que las protestas fueran a ser atacadas, pero dijo que el sospechoso tenía algunos volantes en su coche. Los organizadores anunciaron que todas las protestas en todo el estado fueron canceladas.

BÚSQUEDA MASIVA

Horas después de los incidentes, cientos de agentes de distintos departamentos de policía de la región, algunos con equipo táctico y armas de estilo de asalto, estaban dispersos por la ciudad.

Una alerta enviada a los teléfonos de las personas pidió a los residentes que continuaran refugiándose en el lugar mientras la policía seguía buscando a un sospechoso "que está armado y es peligroso".

"El sospechoso es un hombre blanco, cabello castaño, vestido con armadura corporal negra sobre camisa azul y pantalones azules y puede hacerse pasar por un agente de policía. No se acerque. Llame al 911", decía la alerta.

Se habían establecido algunos retenes en los que las autoridades detenían y revisaban vehículos.

"Esto es una locura, alguien persiguiendo a representantes. Esto está mal. Espero que los atrapen", dijo Douglas Thompson, residente de Brooklyn Park, de 62 años, agregando que no estaba preocupado y creía que las autoridades atraparían al sospechoso.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Lisa Demuth, una republicana de Cold Spring, calificó el ataque de "malvado" y dijo que estaba "con el corazón roto más allá de las palabras" por los asesinatos de Hortman y su esposo Mark.