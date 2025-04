Detienen a estadounidense para entregarlo... ¡al ICE!

MIAMI, Florida.- Un ciudadano de Estados Unidos fue arrestado en Florida y retenido para ser entregado a las autoridades de Inmigración, presuntamente por estar en el país sin autorización, aun después de que su madre le mostrara a una jueza el certificado de nacimiento de su hijo y que la impartidora de justicia desestimara los cargos. El hombre fue liberado después de que su caso recibiera una amplia cobertura.

Juan Carlos López Gómez, de 20 años, estaba en un automóvil que fue detenido el miércoles por la patrulla de Carreteras de Florida, justo después de atravesar la frontera de Georgia, dijo Thomas Kennedy, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de Florida. López Gómez y otras personas que iban en el automóvil fueron arrestadas según una nueva ley de Florida que está en suspenso y que convierte en delito que las personas que están ilegalmente en el país ingresen al estado.

No se sabe si López Gómez mostró documentos de ciudadanía a los agentes que lo arrestaron. Fue retenido en la cárcel del Condado de Leon.

El cargo de entrada ilegal a Florida fue retirado el jueves después de que su madre le mostrara al juez la tarjeta de identificación estatal, el certificado de nacimiento y la tarjeta de Seguro Social de López Gómez, dijo Kennedy, quien asistió a la audiencia. Los registros judiciales muestran que la jueza Lashawn Riggans no encontró base para el cargo.

López Gómez permaneció brevemente bajo custodia después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos solicitara que permaneciera allí durante 48 horas, una práctica común cuando la agencia quiere tomar custodia de alguien. El ICE no respondió a una solicitud de comentarios.

El caso atrajo una amplia atención porque no se supone que el ICE deba tomar bajo su custodia a ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Si bien la agencia de inmigración puede intervenir ocasionalmente en casos de ciudadanos naturalizados que cometieron delitos como mentir en formularios de inmigración, no tiene autoridad sobre las personas nacidas en Estados Unidos. A la confusión se suma el hecho de que un juez federal suspendió la aplicación de la ley de Florida contra las personas que están en el país ilegalmente e ingresan al estado, lo que significaba que no debería haberse aplicado.