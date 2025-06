Podría ser deportado un periodista hispano tras ser detenido

ATLANTA, Georgia.- Un periodista de habla hispana, conocido por documentar redadas de inmigración, podría enfrentar un proceso de deportación después de que la policía lo arrestó bajo cargos de obstrucción a la policía y reunión ilegal mientras cubría una protesta el fin de semana en las afueras de Atlanta.

Mario Guevara, quien huyó de El Salvador hace dos décadas y construyó un gran seguimiento como periodista independiente cubriendo temas de inmigración en el área metropolitana de Atlanta, estaba transmitiendo en vivo en las redes sociales el sábado durante una protesta en el condado de DeKalb cuando los agentes lo arrestaron.

El video muestra a Guevara de pie en una acera con otros periodistas filmando a la policía con equipo antidisturbios y caminando por un estacionamiento, antes de que él se adentrara en la calle mientras los agentes se acercaban.

"Soy miembro de los medios, oficial", le dice Guevara a un policía momentos antes de ser arrestado. El video muestra a Guevara vistiendo una camisa roja brillante bajo un chaleco protector con la palabra "prensa" impresa en el pecho.

Guevara fue encarcelado en el condado de DeKalb, que incluye partes de Atlanta, bajo cargos de obstrucción a la policía, reunión ilegal y entrada indebida a una carretera. Su abogado, Giovanni Diaz, dijo que un juez le otorgó fianza a Guevara el lunes, pero fue retenido en la cárcel después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le impuso una retención adicional de 48 horas.

"No es un residente permanente legal, pero tiene autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos", dijo Diaz en una entrevista telefónica, agregando que Guevara tiene un hijo adulto que es ciudadano estadounidense y una solicitud pendiente para su tarjeta de residencia permanente.

Si los agentes del ICE toman custodia de Guevara, dijo Diaz, su caso pasaría a la corte federal de inmigración para posibles procedimientos de deportación.

Diaz insistió en que Guevara tiene un caso sólido para que se le permita quedarse en Estados Unidos. Pero dijo que el enfoque agresivo del presidente Donald Trump hacia la aplicación de la ley de inmigración ha añadido "otro nivel de ansiedad".

Una portavoz del Departamento de Policía del condado de DeKalb, Cynthia Williams, confirmó que Guevara estaba siendo retenido para ser entregado a las autoridades de inmigración. Un portavoz del ICE en Atlanta no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.

Guevara huyó de El Salvador con su familia en 2004, diciendo que fue golpeado y acosado repetidamente debido a su trabajo como reportero político para el periódico La Prensa Gráfica. Emigraron a Georgia, donde Guevara trabajó como reportero para el periódico en español más grande de Georgia, Mundo Hispánico, hasta que lanzó su propio sitio de noticias en internet, MGNews.

La cobertura de Guevara sobre redadas de inmigración, a menudo documentada en vivo con la ayuda de una red de informantes, le ha ganado una gran popularidad en las redes sociales que supera los 782.000 seguidores tan solo en Facebook.

FOTOGRAFIADO POR LOS MEDIOS

Los oficiales dispararon gas lacrimógeno y realizaron al menos ocho arrestos.

Guevara fue fotografiado en esa protesta por medios de comunicación, incluida The Associated Press. El video que grabó antes de su arresto lo muestra de pie junto a un centro comercial a cierta distancia de los vehículos policiales que bloqueaban una carretera. Guevara no parece estar cerca de ninguna multitud o confrontación cuando la policía lo arrestó.

Diaz dijo que Guevara es bien conocido por las autoridades locales y federales después de sus años documentando la aplicación de la ley de inmigración.

"Ha estado haciendo este tipo de trabajo durante más de 20 años, y ahora lo detienen", dijo Diaz. "Es preocupante. Es un miembro de la prensa. Y no parece estar cometiendo ningún delito".