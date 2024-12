Arma de sospechoso coincide con casquillos; Policía: Avanza indagatoria del crimen del CEO

Por: Agencia AP

Diciembre 12, 2024 -

ALTOONA, Pensilvania.- El arma encontrada al sospechoso en el asesinato del CEO de UnitedHealthcare coincidía con los casquillos de bala encontrados en el lugar del tiroteo, dijo el miércoles la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York.

Las huellas dactilares del sospechoso Luigi Mangione también coinciden con una botella de agua y el envoltorio de un bocadillo que la policía encontró cerca de la escena en el centro de Manhattan, dijo la comisionada Jessica Tisch en una conferencia de prensa no relacionada. La policía había dicho anteriormente que creían que el pistolero compró los artículos en una cafetería cercana mientras esperaba a su objetivo.

Mangione, de 26 años, fue acusado de asesinato en el tiroteo de la semana pasada de Brian Thompson, quien dirigía la compañía de seguros médicos más grande de Estados Unidos.

Las autoridades han dicho que los escritos encontrados en posesión de Mangione insinuaban un odio hacia la avaricia corporativa.

Han recuperado un cuaderno en espiral que Mangione mantenía, junto con una carta manuscrita de tres páginas encontrada cuando fue arrestado el lunes en Pensilvania, dijo un oficial de la ley el miércoles. La policía no ha revelado el contenido del cuaderno.

La carta insinuaba la posibilidad de que pistas sobre el ataque — "algunas notas dispersas y listas de cosas por hacer que iluminan la esencia de ello" — podrían encontrarse en el cuaderno, dijo el oficial de la ley. El oficial no estaba autorizado para divulgar información sobre la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El principal detective del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, dijo a CBS el martes que el motivo podría haber estado relacionado con un accidente que envió a Mangione a una sala de emergencias el 4 de julio de 2023.