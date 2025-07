Castiga Trump a México con 30% de aranceles

Bridgewater, Nueva Jersey.- E stados Unidos impondrá, a partir del 1 de agosto, un arancel del 30% a los productos y mercancías importados desde México, ha anunciado a primera hora de este sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, mediante una carta dirigida a su homóloga Claudia Sheinbaum, y publicada en su red social Truth.

El mandatario republicano justifica su amenaza "Para lidiar con la crisis del fentanilo de nuestro país, causada, en parte, por el fracaso de México a la hora de frenar a los carteles (...) a la hora de llenar de droga este país", escribe Trump.

"México me ha estado ayudando a hacer segura la frontera, PERO (en mayúsculas en el original) lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los carteles que intentan hacer de toda Norteamérica un terreno de juego del narcotráfico. No puedo dejar que eso suceda, a partir del 1 de agosto impondré a México un arancel del 30% a todos los productos enviados a EE.UU., al margen de los gravámenes sectoriales [cobre, aluminio, acero y automóviles]. Las exportaciones [de México] que intenten evadir esta carga serán sometidas a aranceles más altos".

El anuncio del arancel a México, de la misma cuantía que el impuesto a la Unión Europea, se conoce días después de que el republicano gravara con un 35% las importaciones de su otro socio preferente, Canadá, y un 50% todas las de Brasil, cinco veces el gravamen impuesto a Brasilia el 2 de abril —aplazadas posteriormente 90 días—. El arancel a Brasil es una represalia al trato que sus autoridades están dando al expresidente Jair Bolsonaro, al que Trump considera víctima de una "caza de brujas" en el juicio por su participación en el golpe de enero de 2023, después de haber perdido las elecciones meses antes.

Desde Sonora, la presidenta Sheinbaum se ha referido al asunto: "El viernes estuvo en Washington un equipo del Gobierno de México en una mesa de trabajo con el Gobierno de Estados Unidos", ha dicho. "La carta [de Trump] establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles, lo ponen para el 1 de agosto. Nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos y llegar, por supuesto, a mejores condiciones", ha añadido.

La cancillería y el ministerio de Economía de México han reaccionado igualmente a la carta de Trump, recordando, precisamente, la mesa de trabajo. En un comunicado, Exteriores ha informado de la negociación, en que "Se trataron temas de seguridad, migración, frontera y gestión de aguas, así como la relación económica entre ambos países". El comunicado añade: "Nos fue dado a conocer que, como parte del cambio profundo en la política comercial de EE.UU., todos los países recibirían una carta signada por el presidente de los Estados Unidos estableciendo nuevas tarifas a partir del 1 de agosto. Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo".

En abril pasado, cuando Trump lanzó su batería de los "aranceles recíprocos" para 185 países, Trump había excluido a sus socios del TMEC: Canadá y México; esto supuso que los productos que cumplen con el tratado comercial siguieron libres de arancel, mientras que los que no cumplían con el acuerdo pagaron una tarifa del 25%. El documento de la Casa Blanca añadía que una vez que se anulen las órdenes de emergencia sobre fentanilo y migración, los productos que cumplen con el acuerdo comercial seguirían recibiendo trato preferencial, mientras que los que no estaban sujetos a un arancel recíproco de un 12%.

´VAMOS A LLEGAR A ACUERDO´: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum se dijo confiada en que México y EU llegarán a un acuerdo ante los nuevos aranceles del 30 por ciento que su homólogo Donald Trump prevé aplicar a productos del país.

Indicó que las conversaciones entre funcionarios de ambos países del viernes fueron positivas y sería posible establecer que las tarifas no entren en vigor en tres semanas.

Primero matizó que la medida de Trump no es sólo para México, sino para todos los países del planeta, a los cuales se ha hecho llegar una misiva con el anuncio de gravámenes; enseguida, sugirió que, en el caso nacional, podrían frenarse los impuestos adicionales.

Más tarde, en Ensenada, Baja California, la Presidenta señaló que ya tiene experiencia con el tema de aranceles.

"Yo tengo ya, pues alguna experiencia con estas cosas, ya nos ha tocado varios meses y pienso que vamos a llegar a un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos", indicó.

En un comunicado conjunto, las Secretarías de Relaciones Exteriores y Economía indicaron que la medida de los aranceles es injusta y ya se está trabajando en una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera.

