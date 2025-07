Recibirá cargos de asalto y terrorismo

TRAVERSE CITY, Michigan.- L as autoridades dijeron el domingo que un hombre acusado de entrar en un Walmart en Michigan y apuñalar al azar a 11 compradores antes de ser detenido por varios transeúntes en el estacionamiento de la tienda enfrentará cargos de terrorismo y múltiples cargos de asalto.

El jefe policial del condado Grand Traverse, Michael Shea, dijo que aún se desconocen los motivos de Bradford Gille, de Afton, Michigan. El sospechoso, quien según Shea tenía "incidentes previos de asalto, así como violaciones de sustancias controladas", dijo muy poco cuando fue detenido por las autoridades.

Se espera que sea acusado de un cargo de terrorismo y 11 cargos de asalto con intención de asesinato. Permanece en la cárcel del condado.

Shea elogió la rápida respuesta de los oficiales que llegaron tres minutos después de recibir la llamada sobre el apuñalamiento, pero también a un grupo de transeúntes que intervinieron y detuvieron a Gille en el estacionamiento. Las llamadas comenzaron a llegar a las autoridades a las 4:43 p.m. del sábado y un policía llegó a las 4:46 p.m.

"No puedo elogiar lo suficiente a todos los que estuvieron involucrados. Cuando te detienes y miras desde el momento de la llamada hasta el momento de la custodia real, el individuo fue detenido en un minuto", indicó Shea en conferencia de prensa. "Eso es notable. Cuando lo miras, eso evitó quién sabe cuántas víctimas adicionales".

El nombre de Gille no aparecía el domingo en los registros en internet de la cárcel de Michigan. Tampoco hubo respuesta en los números de teléfono y un correo electrónico listados para Gille. Sus casos judiciales anteriores no tenían el nombre de un abogado listado en los registros públicos.

La fiscal del condado Grand Traverse, Noelle Moeggenberg, dijo a los reporteros que el cargo de terrorismo se presentará debido al hecho de que el ataque impactó a la comunidad, en lugar de a un individuo.

"Es algo que se hace no a personas individuales, no a esas víctimas individuales — obviamente son las más afectadas— pero creemos que de alguna manera se hace para afectar a toda la comunidad, para infundir miedo en toda la comunidad y para cambiar cómo tal vez operamos diariamente", dijo Moeggenberg. "Por eso estamos considerando ese cargo de terrorismo".

Shea dijo que las 11 víctimas eran tanto hombres como mujeres y que sus edades oscilaban entre los 29 y los 84 años, e incluían a un empleado de Walmart. El director médico del Munson Medical Center, doctor Tom Schermerhorn, afirmó en una conferencia de prensa el domingo que un paciente fue tratado y dado de alta; dos estaban en condición seria; y el resto están en condición estable. Se espera que todos sobrevivan.

Steven Carter estaba cargando su camión en el estacionamiento de Walmart cuando vio a un hombre cortar el cuello de una mujer con un cuchillo.

Unos cinco minutos después, el hombre estaba rodeado por compradores en el estacionamiento, incluido uno que sostenía un arma. El grupo de cinco o seis personas seguía gritando al hombre "suelta el cuchillo", dijo, y el hombre respondió: "No me importa, no me importa". Seguía retrocediendo del grupo, antes de que alguien lo derribara y lo sometiera.

"Al principio, fue incredulidad. Pensé que tal vez era como un ataque terrorista", comentó Carter, quien entrega pedidos de clientes de Walmart. "Y luego fue miedo, incredulidad, shock. Y eso fue, fue simplemente increíble. Y todo sucedió rápido. El individuo ya estaba totalmente sometido en el suelo cuando llegó la policía".