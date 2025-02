Aplaza Trump aranceles para México y Canadá

WASHINGTON, DC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles, durante la primera reunión de su gabinete, que impondrá aranceles del 25% a las importaciones provenientes de la Unión Europea, al tiempo que afirmó que la imposición de tarifas a Canadá y México queda aplazada por otro mes más, hasta el 2 de abril.

El anterior plazo para los dos socios comerciales norteamericanos expiraba la próxima semana, el 4 de marzo. La fecha se había fijado a principios de febrero, después de que Trump amenazara a México y Canadá con la imposición inmediata de gravámenes a la importación de un 25% en general y de un 10% para la energía. Los líderes de ambos países, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro, Justin Trudeau, respectivamente, lograron un respiro después de hacer concesiones a Washington sobre la gestión de sus respectivas fronteras y en materia de lucha contra el tráfico de fentanilo.

Trump anunció su cambio de idea sobre México y Canadá cuando un periodista le preguntó por ese asunto. A otra pregunta, respondió que había decidido aplicar aranceles del 25% a las importaciones de la UE porque la unión se creó, añadió, "Para fastidiar a Estados Unidos". "Hemos tomado una decisión y la anunciaremos muy pronto. Serán del 25%", afirmó el presidente estadounidense, que volvió a incidir en una táctica habitual desde su vuelta a la Casa Blanca, -la de lanzar esas amenazas-, sin que esté muy claro cómo y en qué se van a materializar, pero que por sí solas ya ponen a temblar a las cancillerías de medio mundo.

El presidente estadounidense también confirmó que los gravámenes a Europa se aplicarían "de manera general", aunque mencionó específicamente que afectarían a las importaciones de automóviles.

La Unión Europea se apresuró a responder a Trump e insistió en que reaccionará "con firmeza e inmediatamente" a unos aranceles injustificados, informa María R. Sahuquillo desde Bruselas. También cargó contra las críticas del presidente estadounidense: "La Unión Europea es el mercado libre más grande del mundo y ha sido beneficioso para Estados Unidos", defendió la Comisión Europea en un comunicado. "Las empresas estadounidenses han podido invertir y generar ingresos sustanciales, precisamente porque la UE es un mercado grande y unificado que es bueno para los negocios. Debemos trabajar juntos para preservar estas oportunidades para nuestros ciudadanos y empresas, no unos contra otros", lanzó el Ejecutivo comunitario, que tiene las competencias comerciales del bloque de 27 países y 450 millones de ciudadanos.

El anuncio de Trump sobre la UE amenaza con la ampliación de una guerra comercial transatlántica de consecuencias imprevisibles, y mientras Washington redobla la retórica de sus ataques a sus viejos aliados, la Casa Blanca los está esquinando en la negociación de la paz en Ucrania, tras la intervención del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, en la conferencia de seguridad de Múnich, en la que dio un agresivo discurso. Vance dijo que "la peor amenaza" para Europa "No es Rusia, no es China, no es un factor externo, sino la amenaza interna" que, a su juicio, representa "la retirada de algunos de sus valores fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos". "La libertad de expresión está en retroceso en Europa", concluyó.

El último amago arancelario de Trump llega, además, a las pocas horas de que el secretario de Estado, Marco Rubio, se sentó a la derecha del presidente en la reunión del gabinete en la Casa Blanca, -reunión en la que la estrella fue el empresario Elon Musk-, cancelase un encuentro previsto con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Rubio alegó "problemas de agenda". Kallas está en Washington, adonde ha viajado con motivo del tercer aniversario de la agresión rusa a Ucrania.