Intervención federal en Washington refuerza presencia policial

WASHINGTON (AP) — Mientras Washington aguardaba con cautela, la Casa Blanca prometió incrementar la presencia de elementos de la Guardia Nacional y agentes federales en las calles de la capital del país las 24 horas del día durante toda la semana, después del anuncio sin precedentes del presidente Donald Trump de que su gobierno tomaría el control del departamento de policía de la ciudad durante al menos un mes.

La alcaldesa de la ciudad transitó por una delicada senda política, refiriéndose a la decisión de Trump como "autoritaria" en un momento, y más tarde refiriéndose al incremento de agentes como un beneficio para la seguridad pública, aunque con pocos indicadores específicos de éxito. El presidente ha dicho que el crimen en la ciudad estaba en niveles de emergencia que solamente una intervención federal de este tipo podría solucionar, incluso cuando los líderes del Distrito de Columbia refirieron a estadísticas que muestran que el crimen violento está en su nivel más bajo en 30 años después de un fuerte repunte hace dos años.

Durante dos días, se ha podido ver a pequeños grupos de agentes federales en diversas áreas de la ciudad. Pero el miércoles se anticipaba un aumento significativo en el arsenal de la Guardia y se tenía previsto que las tropas comenzaran a realizar más misiones en Washington a partir del jueves, según un portavoz de la Guardia Nacional que habló bajo condición de anonimato para describir el proceso de planificación.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional patrullaban el miércoles el popular corredor de la calle U. Se pudo ver a efectivos de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus iniciales en inglés) en el complejo de monumentos National Mall, mientras que miembros de la Guardia Nacional estaban estacionados cerca del lugar.

Cientos de agentes federales y policías de la ciudad que patrullaron las calles la noche del martes realizaron 43 arrestos, en comparación con alrededor de una veintena la noche previa.

La concejal de D.C., Christina Henderson, minimizó los informes de arrestos como "un montón de paradas de tráfico" y aseguró que el gobierno estaba tratando de disfrazar lo innecesaria que es esta intervención federal.

"Estoy mirando esta lista de arrestos y suenan como un sábado por la noche normal en cualquier urbe" , subrayó.

A diferencia de otros estados y ciudades de Estados Unidos, la ley le otorga a Trump el poder de tomar el control de la policía de Washington hasta por 30 días. Extender su poder sobre la ciudad por más tiempo requeriría de la aprobación del Congreso, y eso podría ser difícil frente a la resistencia demócrata.

Trump dejó entrever que podría buscar un período de control más largo u optar por llamar al Congreso para ejercer autoridad sobre las leyes de la ciudad, las cuales su gobierno considera laxas en cuanto al crimen. "Vamos a hacer esto muy rápido. Pero vamos a querer extensiones. No quiero declarar una emergencia nacional. Si tengo que hacerlo, lo haré", puntualizó

Más tarde, Trump publicó en su plataforma Truth Social un mensaje en el que reiteró sus afirmaciones sobre la ciudad: "D.C. ha estado bajo asedio de matones y asesinos, pero ahora, D.C. está de nuevo bajo control federal, donde pertenece".

Henderson, quien trabajó para el senador Chuck Schumer antes de postularse para el Consejo de D.C., dijo que ya estaba en contacto con "amigos en el Capitolio" para reunir oposición ante cualquier solicitud de extensión por parte de Trump. Añadió: "Es el tercer día ¿y ya está diciendo que va a necesitar más tiempo?".

Varias infracciones en la mira

Los arrestos realizados por 1.450 agentes federales y locales en toda la ciudad incluían aquellos por sospecha de conducir bajo la influencia de alguna sustancia, entrada ilegal, así como una orden de arresto por agresión con un arma mortal, según la Casa Blanca. Se incautaron siete armas de fuego ilegales.

Ya son más de 100 arrestos desde que Trump comenzó a aumentar la presencia de las fuerzas federales en Washington la semana pasada, destacó la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers. "El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña de limpiar esta ciudad y restaurar la grandeza estadounidense en nuestra querida capital", recalcó.

El presidente tiene pleno control de la Guardia Nacional y ha activado hasta 800 soldados para apoyar las labores policiales, aunque está por determinarse en qué forma.

Ni oficiales del Ejército ni de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia han podido describir los antecedentes de entrenamiento que han recibido los soldados que hasta el momento han sido desplegados.

Si bien algunos de sus miembros son policías militares, es probable que otros tengan trabajos que les hayan ofrecido poco entrenamiento en el trato con civiles o de aplicación de la ley.

La iniciativa también incluye despejar campamentos para personas sin hogar, ha dicho Trump. La Policía de Parques ha retirado decenas de tiendas de campaña desde marzo y planeaba retirar dos más esta semana, informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Se ofrece a las personas la oportunidad de ir a refugios y recibir tratamiento para la adicción, si es necesario, pero aquellos que se nieguen podrían ser multados o encarcelados, dijo la funcionaria.

Las autoridades de la ciudad dijeron que están abriendo más espacio disponible en los refugios y aumentando su alcance.

El crimen violento ha disminuido

El esfuerzo federal se produce incluso después de una disminución en el crimen violento en la capital del país, una tendencia que los expertos han visto en ciudades de todo Estados Unidos desde que hubo un repunte durante la pandemia de coronavirus.

En promedio, el nivel de violencia en Washington sigue siendo mayor que los promedios en más de 30 ciudades analizadas por el Consejo de Justicia Criminal, dijo el presidente y director general del grupo, Adam Gelb.

La jefa de policía Pamela Smith dijo durante una entrevista con la filial local de Fox que el Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad ha perdido casi 800 agentes. Indicó que el aumento del número de agentes federales en las calles ayudaría a llenar ese vacío, al menos por ahora.

La alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser, dijo que los funcionarios de la ciudad no recibieron objetivos específicos para el aumento durante una reunión con la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros altos funcionarios federales el martes. Pero, señaló: "creo que lo consideran un éxito tener más presencia y sacar más armas de las calles, y nosotros también".

Anteriormente, Bowser había calificado los movimientos de Trump como "inquietantes y sin precedentes" al señalar que estaba dentro de los derechos legales de un presidente con respecto al distrito, que es la sede del gobierno federal, pero no es un estado.

Para algunos residentes, la mayor presencia de las fuerzas del orden y los elementos de la Guardia Nacional es inquietante.

"He visto a los agentes aquí mismo en el metro... ayer, de hecho, tenían bloqueada la calle donde vivo", dijo Sheina Taylor. "Es más temeroso ahora porque, aunque eres un ciudadano respetuoso de la ley, aquí en D.C., no sabes, especialmente porque soy afroestadounidense".