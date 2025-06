Migrante peruana es absuelta en primer juicio por nueva zona militarizada en la frontera EEUU-México

SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. — Una mujer originaria de Perú que cruzó ilegalmente la frontera desde México hacia Estados Unidos fue absuelta el jueves de las acusaciones de acceso no autorizado a una zona militarizada, en el primer juicio como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para procesar a inmigrantes que entran al país por ciertas partes de Nuevo México y el oeste de Texas.

Adely Vanessa de la Cruz Álvarez, de 21 años, fue arrestada el mes pasado cerca de la ciudad de Tornillo, en el oeste de Texas, después de que ingresó al país desde México caminando por el lecho del río Bravo (Grande), según muestran documentos judiciales.

Además de ser acusada de entrar ilegalmente al país, también se le presentaron cargos de ingresar a una zona militar. Es una de varios inmigrantes que han sido acusados en virtud a la ley desde que Trump transfirió al Ejército la supervisión de una franja de tierra a lo largo de la frontera. La medida es parte de las nuevas restricciones que ha implementado el Departamento de Justicia contra la inmigración ilegal.

Veronica Teresa Lerma, abogada de De la Cruz Álvarez, no respondió de inmediato a mensajes de The Associated Press en busca de comentarios. Dijo al diario Texas Tribune que el fallo fue significativo.

"Con suerte, esto establece las pautas para el gobierno federal", dijo Lerma, "para que sepan lo que la comunidad de El Paso hará con estos cargos".

Incluso antes de que el caso de De la Cruz llegara a juicio, jueces magistrados federales en el vecino estado de Nuevo México habían desestimado casos similares, al no encontrar evidencia suficiente de que los inmigrantes tuvieran conocimiento sobre las zonas militarizadas.

De la Cruz Álvarez fue declarada culpable por entrar ilegalmente al país y ya enfrentaba un proceso de deportación, pero pudo haber pasado hasta 18 meses en prisión por ingresar a la zona militarizada.

A pesar del veredicto, el fiscal federal Justin Simmons del Distrito Oeste de Texas dijo que su oficina continuará procesando agresivamente las violaciones del Área de Defensa Nacional.

"Al final del día, otro extranjero ilegal ha sido declarado culpable de ingresar ilegalmente al país en violación del estatuto de entrada indebida y será expulsado de Estados Unidos", dijo Simmons en un comunicado. "Esta es una victoria para Estados Unidos".

El gobierno quiere aumentar drásticamente la expulsión de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal, mientras Trump busca cumplir con su promesa de llevar a cabo deportaciones a gran escala. La administración ha desplegado miles de soldados hacia la frontera, mientras que las detenciones de inmigrantes han caído a sus niveles más bajos desde mediados de la década de 1960.