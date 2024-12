Se enfrentan activistas a agencia gubernamental: Demanda climática por ley en Florida

Por: Associated Press

TALLAHASSEE, Florida.- Un grupo de jóvenes de Florida afirma que la continua dependencia del estado de los combustibles fósiles viola sus derechos constitucionales y demandaron a la agencia estatal, que regula los servicios públicos, con la esperanza de obligar a las empresas energéticas a realizar una transición hacia fuentes de energía renovables.

El caso forma parte de una serie de demandas presentadas por niños y adolescentes en todo Estados Unidos en los últimos años, a medida que los activistas climáticos recurren a los tribunales para actuar.

Nuevos demandantes se sumaron esta semana a la iniciativa contra la Comisión de Servicios Públicos de Florida, que fue presentada inicialmente en octubre.

Los activistas, de entre 18 y 25 años, se oponen a la práctica de la agencia de aprobar de forma rutinaria los planes a largo plazo de las empresas de servicios públicos para continuar su dependencia de los combustibles fósiles, a pesar de las disposiciones en la ley de Florida que establecen la intención del estado de "reducir el dióxido de carbono atmosférico promoviendo un uso aumentado de recursos de energía renovable y plantas eléctricas con bajas emisiones de carbono".

Los denunciantes sostienen que el uso continuado por parte de Florida de fuentes de energía que emiten gases de efecto invernadero está alimentando un calor letal, las lluvias torrenciales y el aumento del nivel del mar. La demanda afirma que, al fomentar la dependencia del estado de los combustibles fósiles, la comisión está violando el "derecho fundamental e inalienable de disfrutar y defender la vida", como garantiza la Constitución de Florida, al amenazar su capacidad de vivir en la región en el futuro.

"¿Por qué las generaciones futuras no pueden disfrutar también de la belleza y el entorno único que tenemos aquí, solo por lo que están haciendo nuestros legisladores, nuestro gobernador y nuestras agencias estatales?", señaló la demandante principal, Delaney Reynolds.

Un representante de la Comisión de Servicios Públicos dijo que la agencia no realiza comentarios sobre litigios pendientes.

REPRESENTADOS 50

Estados están abogando por la acción climática en nombre de los jóvenes.

Los demandantes, todos residentes en el condado de Miami-Dade, están representados por la firma de abogados de interés público Our Children´s Trust, que ha presentado casos en los 50 estados abogando por la acción climática en nombre de los jóvenes.

Reynolds y Our Children´s Trust se unieron en una demanda anterior contra Florida en 2018, en la que alegaban que los líderes estatales no estaban tomando medidas climáticas y violaban los derechos constitucionales de los jóvenes. Un juez desestimó ese caso afirmando que es un asunto que deben abordar los legisladores estatales, no los tribunales.

Andrea Rodgers, la abogada principal en la denuncia contra la Comisión de Servicios Públicos, indicó que el nuevo caso será diferente porque es mucho más específico, pidiendo al tribunal que revise acciones concretas tomadas por la agencia y que, según ella, contravienen las políticas de energía renovable aprobadas por los legisladores estatales.

"No les estamos pidiendo que reconozcan nuevos derechos constitucionales. Se trata de una ley claramente establecida en Florida", dijo Rodgers. "Simplemente, queremos que revisen la conducta de la Comisión y nos digan si es o no constitucional".

La firma de abogados ha tenido éxito en otros estados.

A principios de año, en otro caso presentado por Our Children´s Trust, la Corte Suprema de Montana ratificó una decisión histórica que exige que los reguladores consideren los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de emitir permisos para la explotación de combustibles fósiles.

La firma también alcanzó un acuerdo con Hawai, que incluye un requisito ambicioso para descarbonizar el sistema de transporte estatal en los próximos 21 años.