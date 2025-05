Acepta Boeing 747 para uso de Trump

WASHINGTON, D.C.

El secretario de Defensa Pete Hegseth aceptó un lujoso Boeing 747 que fue regalado por Qatar para que sea utilizado por el presidente Donald Trump como avión presidencial, informó el Pentágono el miércoles, a pesar de que el tema plantea continuas preguntas de ética y legalidad al aceptar un costoso obsequio de una nación extranjera.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró que el departamento “trabajará para garantizar las medidas de seguridad adecuadas” en la aeronave para que pueda ser utilizada por el presidente. Afirmó que el avión fue aceptado “en apego con todas las normas y regulaciones federales”.

Trump ha defendido el regalo, que surgió durante su reciente viaje a Medio Oriente, como una forma de ahorrar dinero de los contribuyentes.

“¿Por qué debería nuestro ejército, y por lo tanto nuestros contribuyentes, verse obligados a pagar cientos de millones de dólares cuando pueden obtenerlo gratis?”, publicó Trump en su sitio de redes sociales durante el viaje.

Sin embargo, otros han dicho que el hecho de que Trump haya aceptado una aeronave que ha sido calificada como un “palacio en el cielo” es una violación a la prohibición constitucional de regalos extranjeros. Los demócratas han presentado un frente unido de indignación, e incluso algunos de los aliados republicanos del presidente han expresado sus preocupaciones.

“Esta acción sin precedentes es una mancha en el cargo de la presidencia y no puede quedar sin respuesta”, dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “Hasta que los estadounidenses tengan transparencia sobre este turbio acuerdo, el cual aparentemente incluye un plan corrupto para que Donald Trump conserve el avión en su biblioteca después de dejar el cargo, seguiré bloqueando a todos los nominados políticos del Departamento de Justicia”.

Schumer ha presentado una iniciativa que prohibiría que cualquier aeronave extranjera sea utilizada como avión presidencial y prohibiría que se utilice dinero de los contribuyentes para modificar o restaurar la aeronave. El miércoles, sin embargo, el senador republicano Roger Marshall de Kansas se opuso cuando Schumer solicitó una votación. No ofreció una explicación para su objeción.

Los críticos también han señalado la necesidad de adaptar el avión para cumplir con los requisitos de seguridad, lo cual sería costoso y llevaría tiempo.

“Lejos de ahorrar dinero, esta acción inconstitucional no sólo le costará a nuestra nación su dignidad, sino que obligará a los contribuyentes a desperdiciar más de 1.000 millones de dólares para reformar esta aeronave en particular cuando actualmente tenemos no uno, sino dos aviones Air Force One completamente operativos y capaces”, dijo la senadora demócrata Tammy Duckworth.

El martes señaló en una audiencia que para Estados Unidos es un “curso de acción peligroso” aceptar la aeronave de la familia gobernante de Qatar.

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, dijo a los senadores que Hegseth ha ordenado al servicio que se comience a planear la manera de actualizar la aeronave para cumplir con los estándares necesarios, y reconoció que el avión requerirá modificaciones “significativas”.

La Fuerza Aérea señaló en un comunicado que se prepara para adjudicar un contrato para modificar un avión Boeing 747, pero que cualquier detalle es confidencial.