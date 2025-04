Muere familia turista de España: Aeronave se parte en el aire y cae al río Hudson

NUEVA YORK, NY.- Un helicóptero se partió en el aire el jueves y se estrelló bocabajo en el río Hudson, entre Manhattan y el paseo marítimo de Nueva Jersey, causando la muerte de una familia de turistas españoles, entre ellos tres niños, en el desastre aéreo más reciente en Estados Unidos, dijeron las autoridades.

El alcalde neoyorquino Eric Adams dijo que el vuelo partió de un helipuerto del centro de la ciudad hacia las 3 de la tarde y que los muertos habían sido recuperados y sacados del agua.

El testigo Bruce Wall dijo que vio cómo el helicóptero "se deshacía" en el aire, y la cola y la hélice se desprendían. La hélice seguía girando sin la aeronave mientras caía al agua, dijo.

Lesly Camacho, una anfitriona en un restaurante ubicado en la orilla del río en Hoboken, Nueva Jersey, dijo que vio el helicóptero girando descontroladamente hasta que se estrelló en el agua. "Salía un montón de humo. Estaba girando bastante rápido y cayó en el agua con mucha fuerza", dijo en una entrevista telefónica.

Videos publicados en las redes sociales mostraban partes del helicóptero salpicando en el agua, la aeronave volcada y sumergida, y embarcaciones de rescate a su alrededor.

Los cielos estaban nublados en ese momento, pero la visibilidad sobre el río no estaba sustancialmente afectada. Los equipos de rescate tuvieron que lidiar con temperaturas del agua de 7 grados Celsius (45 grados Fahrenheit).

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) identificó el helicóptero como un Bell 206, un modelo ampliamente utilizado en la aviación comercial y gubernamental, incluidas empresas de turismo, cadenas de noticias de televisión y departamentos de policía. En un principio se había desarrollado para el ejército estadounidense, pero posteriormente fue adaptado para otros usos. Se han fabricado miles a lo largo de los años.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijeron que abrirán una investigación al respecto.

Las embarcaciones de rescate estaban cerca de un largo muelle de mantenimiento de una de las torres de ventilación del túnel Holland en el lado de Nueva Jersey del río. Camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia estaban en las calles cercanas al lugar con sus luces encendidas.

Los cielos sobre Manhattan están rutinariamente llenos de aviones y helicópteros, tanto aeronaves recreativas privadas como vuelos comerciales y turísticos. Manhattan cuenta con varios helipuertos que transportan a ejecutivos de negocios y otros a destinos en toda el área metropolitana.

Durante los últimos años ha habido múltiples accidentes, incluyendo una colisión entre un avión y un helicóptero turístico sobre el río Hudson en 2009, que mató a nueve personas, y un accidente en 2018 de un helicóptero chárter que ofrecía vuelos "con puertas abiertas" que cayó en el East River, causando la muerte de cinco personas.

Un avión de transporte médico causó la muerte de siete personas cuando se precipitó en un vecindario de Filadelfia en enero. Eso ocurrió dos días después de que un avión de American Airlines y un helicóptero del Ejército chocaron en el aire en Washington D.C, en el desastre aéreo más mortífero en Estados Unidos en una generación.

Los choques y otros incidentes cercanos han dejado a algunas personas preocupadas por la seguridad de volar.

PAY CLOSE ATTENTION TO THE FOOTAGE ??



THIS IS EXACTLY WHAT I WAS AFRAID OF?? pic.twitter.com/E5qflxhp38