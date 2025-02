Un viaje de esperanza finaliza en una tragedia

FILADELFIA, Pensilvania.- Una persona en un automóvil fue la séptima víctima mortal del estrepitoso choque de una ambulancia aérea en una concurrida calle de Filadelfia, informaron el sábado las autoridades, mientras los investigadores revisaban autos quemados, casas dañadas y escombros carbonizados en busca de pistas para determinar por qué la aeronave se precipitó poco después de haber despegado.

La avioneta que transportaba a seis personas, incluido un niño que acababa de recibir tratamiento en un hospital, se estrelló después de despegar del pequeño Aeropuerto del Noreste de Filadelfia, provocando lo que los testigos dijeron que había sido una enorme explosión y creando una escena caótica en la calle que dejó casas en llamas, negocios dañados y autos destruidos. Por lo menos, 19 personas resultaron heridas, aunque la mayoría ya habían sido dada de alta de los hospitales.

Las autoridades no pudieron decir por qué se estrelló el jet y Adam Thiel, el director administrativo de la ciudad, señaló que podrían pasar días, o más, hasta que las autoridades puedan contar completamente el número de muertos y heridos en una vasta área de impacto que abarca varias cuadras en una zona residencial densamente poblada.

Hasta el sábado por la mañana, los funcionarios informaron que había siete muertos —seis que iban a bordo del avión y la persona en el vehículo— y 19 heridos.

Se desconocen muchas cosas en torno a "quién estaba en las calles" cuando el avión se estrelló, y es posible que las cifras de víctimas aumenten, señaló Thiel.

La escena del accidente abarcaba al menos de cuatro a seis cuadras, y las autoridades trabajaban para evaluar los daños, incluyendo ir de casa en casa para inspeccionar las viviendas, añadió Thiel.

El avión se estrelló después de las 6 p.m., durante la hora de cena del viernes, y la alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, dijo que estuvo en el aire muy poco tiempo.

Los portavoces de los hospitales que tratan a los heridos, el Hospital Universitario Temple-Jeanes y Jefferson Health, señalaron que la mayoría de los pacientes que vieron habían sido tratados y dados de alta antes del mediodía del sábado, pero al menos tres fueron admitidos y permanecen hospitalizados.

Paciente infantil acababa de terminar tratamiento por una enfermedad potencialmente mortal

De las seis personas a bordo del avión de transporte médico, una era una niña que acababa de completar un tratamiento en el Hospital Infantil Shriners de Filadelfia, una era su madre y cuatro eran miembros de la tripulación, dijeron los funcionarios.

Un portavoz del hospital dijo que la niña pasó cuatro meses allí recibiendo tratamiento vital para una condición que no era fácil de tratar en México. Los responsables de Shriners dijeron que no podían dar detalles sobre la niña o su familia debido a preocupaciones de privacidad del paciente.

"Su viaje fue de esperanza y de aspiración", señaló el portavoz Mel Bower al Philadelphia Inquirer. Las relaciones que la niña formó con el personal "fueron verdaderas y queridas", y ella será muy extrañada por ellos, añadió.





Todas las víctimas en el jet eran de México

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum informó que todas las víctimas eran de México. En una declaración publicada en la red social X, Sheinbaum lamentó las muertes.

"Lamento el fallecimiento de seis mexicanos en el accidente aéreo en Filadelfia, Estados Unidos. Las autoridades consulares están en contacto permanente con los familiares; he pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores que apoye en todo lo que se requiera. Mi solidaridad con sus seres queridos y amigos", escribió la mandataria.

Ni los funcionarios de Filadelfia ni el propietario del avión, Jet Rescue Air Ambulance, han revelado las identidades de los fallecidos.

Pero XE Médica Ambulancias, un servicio de emergencias mexicano, identificó a uno de sus médicos, Raúl Meza, como víctima. En una publicación en X, dijo que era el jefe de neonatología del servicio y estaba asignado al hospital ISEM Atizapán, ubicado en el Estado de México cerca de la capital del país.

La ciudad de Tijuana, en el norte de México, iba a ser el destino final del vuelo después de una parada en Missouri.

Jet Rescue Air Ambulance, que operaba el Learjet 55 registrado en México, tiene su sede en ese país y tiene operaciones tanto allí como en Estados Unidos. El portavoz de la compañía, Shai Gold, dijo que un equipo experimentado operaba el avión y que todos los miembros de la tripulación de vuelo reciben un entrenamiento riguroso.





El accidente se produce tras un devastador choque aéreo en Washington

En Filadelfia, una cámara de timbre capturó un video del avión en picada en una estela blanca y explotando al impactar el suelo cerca de un centro comercial y una carretera principal.

"Todo lo que escuchamos fue un fuerte estruendo y no sabíamos de dónde venía. Nos dimos la vuelta y vimos la gran columna", relató Jim Quinn, el dueño de la cámara de timbre.

El accidente ocurrió a menos de 5 kilómetros (3 millas) del Aeropuerto del Noreste de Filadelfia, que principalmente sirve a aviones de negocios y vuelos chárter.





CELEBRARÍAN AL COPILOTO

En el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, los familiares de Josué Juárez dijeron que él era el copiloto del avión. Estaban preparando celebrar una ceremonia familiar y evitaban la televisión y las redes sociales para no ver imágenes del accidente.

No habían visto videos, pero les dijeron que hubo una horrible explosión, que el avión se desintegró y que la escena del accidente cubría varias cuadras, comentó Edgar Juárez, hermano de Josué Juárez, a The Associated Press por teléfono.

Josué Juárez vivía en el centro de México, le encantaba bailar salsa y los videojuegos y había sido piloto durante más de una década, dijo su hermano. Le encantaba volar y trabajaba para el servicio de ambulancia aérea desde hace más de un año, volando principalmente de la costa de México en el Caribe a Estados Unidos.

"Él siempre estuvo consciente de que tenía sus riesgos, pero la verdad pasan más accidentes en carretera", agregó resignado.