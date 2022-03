Van 27 contribuyentes a lista negra de factureras

Primero se les concedieron 15 días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que considerara pertinentes para desvirtuar los hechos.

Se les hizo ver que una vez que haya vencido el plazo concedido no aportan la documentación e información y/o la que exhibieron, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios, se procedería por parte de dichas autoridades, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer.

No obstante, ninguno de los 27 contribuyentes presentó pruebas, y por lo tanto el SAT publicó sus nombres, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), razón social y actividad a la que se dedican en el listado global definitivo.?Lo anterior por el uso de facturas electrónicas para amparar operaciones inexistentes, es decir por ausencia de activos, personal y falta de infraestructura y sin capacidad material.?Entre los señalados destacan aguacateros de Uruapan, Michoacán, comerciantes al mayoreo de artículos de papelería para uso escolar y de oficina en Aguascalientes.?También de empresas constructoras de naves industriales en Guadalajara, Jalisco y de consultoras y contabilidad.