Van trabajadores vuelta al home office ante repunte de Covid

Para Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), muchas organizaciones quisieron regresar a su personal a las oficinas, pero la realidad es que se pueden seguir presentando picos de la enfermedad.

"La situación no está para obligar a que la gente regrese al esquema antes de pandemia. Hay una tendencia a nivel global, incluso impulsada por el CEO de Tesla, que dijo que la gente debe trabajar en sus oficinas y el que no pueda trabajar así no era para Tesla y varios empleadores siguieron eso para impulsar productividad, pero ahora nuestra realidad es que estamos viviendo una quinta ola que está muy fuerte", dijo.