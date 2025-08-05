Desplome de ventas de Tesla en Europa

Las ventas de coches nuevos de Tesla se desplomaron tanto en Gran Bretaña como en Alemania en julio, según datos del sector publicados este martes, prolongando la prolongada recesión europea del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos.

Los datos publicados por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT) del Reino Unido muestran que las ventas de coches nuevos de Tesla cayeron casi un 60%, hasta las 987 unidades el mes pasado, frente a las 2 mil 462 del año anterior.

En Alemania, las ventas de coches Tesla cayeron a mil 110 unidades en julio, un 55.1% menos que en el mismo mes de 2024.

Por otro lado, el número de Tesla vendidos en la mayor economía de Europa entre enero y julio se desplomó un 57.8%, hasta las 10 mil unidades, según datos de la agencia de tráfico KBA.

En marcado contraste, el gigante chino de vehículos eléctricos BYD registró un crecimiento astronómico en dos de los mercados automovilísticos más grandes de Europa el mes pasado.

BYD vendió 3 mil 184 unidades en el Reino Unido en julio, más del cuádruple de sus ventas del año anterior. La compañía tuvo un éxito similar en Alemania, con un aumento interanual de ventas de casi el 390%.

Las últimas cifras reafirman una tendencia regional a la baja en las ventas de la compañía de Elon Musk, que continúa enfrentándose a una fuerte competencia, en particular de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, y al daño a su reputación causado por la retórica incendiaria de Musk y su relación con la administración Trump.

Los datos publicados a finales del mes pasado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles revelaron que Tesla perdió cuota de mercado en Europa por sexto mes consecutivo en junio.