Tesla demanda a ex ingeniero por robo de secretos de robot Optimus

Nueva York, Estados Unidos

Tesla, la empresa de Elon Musk, ha demandado a uno de sus ex ingenieros por el presunto robo de secretos comerciales relacionados con su esperado robot humanoide Optimus, informó The New York Times.

El acusado es Zhongjie "Jay" Li, cofundador de la startup de robots humanoides Proception Inc tras trabajar en Tesla desde agosto de 2022 hasta septiembre de 2024, según la demanda presentada el miércoles ante el tribunal federal de San Francisco.

La demanda alega que Li, quien trabajó en "sensores avanzados de mano robótica y a quien se le confiaron algunos de los datos técnicos más sensibles del programa", descargó archivos de Optimus en dos teléfonos inteligentes.

Li fundó Proception menos de una semana después de dejar Tesla y la startup afirmó haber construido manos robóticas humanoides con un "asombroso parecido" a Optimus tan solo cinco meses después.

"En lugar de construir mediante innovación legítima, pruebas y rigor técnico, los demandados optaron por un atajo: el robo", afirma la demanda. "Se apropiaron indebidamente de los materiales más sensibles de Tesla, eludieron el laborioso proceso de desarrollo y lanzaron una empresa basada no en un descubrimiento original, sino en trabajo robado".

Tesla solicita una indemnización por daños y perjuicios no especificados contra Li, así como una orden que prohíba a Li y a sus socios utilizar los secretos comerciales de la empresa. La empresa también solicitó un juicio con jurado.

Li no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda por parte del Post.

En la demanda, los abogados de Tesla afirmaron que construir con éxito una mano robótica avanzada es una de las tareas más desafiantes de la robótica.

"Aunque Tesla no revela las inversiones anuales precisas en Optimus, los costos de investigación y desarrollo ascienden a miles de millones de dólares", afirma la demanda. "Un proyecto tan ambicioso exige una experiencia sin igual y un compromiso sustancial de tiempo y dinero para lograr un progreso aún mayor".