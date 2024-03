Superpeso, cerca de terminar su buen momento

CIUDAD DE MÉXICO

En su informe "Situación México", el economista en jefe de la institución financiera, Carlos Serrano, destacó que ante la reducción que ha experimentado la inflación de forma continua en el país y el buen anclaje de expectativas del comportamiento de precios, es altamente probable que el Banxico comience a bajar su tasa en su próxima reunión de Junta de Gobierno, con una reducción de 25 puntos base.

"Es probable que el mejor momento del tipo de cambio haya quedado atrás, pero el peso continúa mostrando fortaleza absoluta y relativa", dijo la institución financiera.





Hacia el cierre del año, BBVA México prevé que el tipo de cambio se ubique en 18.2 pesos por dólar, en un entorno donde el proceso electoral tanto en Estados Unidos como en México no ha inquietado a los mercados.

"En Estados Unidos hace 8 años estaba el tema de Donald Trump, en la noche con los resultados el tipo de cambio se depreció a doble dígito, pero ahora los mercados, la razón por la que no están comportándose como hace ocho años y el tipo de cambio no ha reaccionado al hecho que Trump se convirtió en el virtual candidato republicano, obedece a que hace ocho años había un riesgo de la ruptura comercial con Estados Unidos y México, el futuro de la relación no está en juego por el nuevo tratado", dijo.

Además de las tasas de interés, la institución financiera recordó que los ingresos récord por remesas en el país también han fortalecido al tipo de cambio.

"La historia del superpeso continúa y obedece a factores de corto y largo plazo. En los de corto plazo hay un alto diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, que es de 565 puntos base, también el posicionamiento de los inversionistas, hay un apoyo al peso y otro elemento importante es la evolución tan favorable de las remesas, mientras que los factores de largo plazo tienen que ver con los pilares macroeconómicos de México, como la disciplina fiscal y un manejo prudente de las fuentes externas que nos permite que la economía caiga en problemas de desequilibrios externos", dijo el economista principal de BBVA México, Arnulfo Rodríguez.

En dicho escenario, BBVA estima que la inflación cierre el año en 3.9%, con lo que ya no se justifica la política monetaria restrictiva del Banco de México, con lo que espera que al cierre de 2024 la tasa de referencia se ubique en 9.25%.

Prevén continuidad en caso de que Sheinbaum gane elecciones; deuda seguirá elevada: BBVA

La institución financiera recortó de 2.9 a 2.5% su pronóstico de crecimiento para México en 2024, ante una disminución en el consumo y debilidad en el sector de la construcción y una mejor generación de plazas laborales.

En opinión del economista, los mercados no parecen estar muy preocupados con lo que pueda ocurrir ni en las elecciones en México ni en Estados Unidos, con lo que en el caso de nuestro país, las candidatas Claudia Sheimbaum y Xóchitl Gálvez tienen plataformas que comprometen seguir anclando las variables macroeconómicas y en ese sentido, a diferencia de hace seis años, los mercados no están marcando ninguna volatilidad con el ciclo electoral de México.

Sobre la posibilidad de que la candidata de Morena gane las elecciones, la institución financiera dijo que ofrece continuidad en términos macroeconómicos, con lo que se esperaría que se mantenga el respeto a la autonomía del Banco de México, así como la mejora salarial, entre otros aspectos.

"Todavía tenemos que valorar las campañas y revisar los mensajes, pero en efecto, la candidata Sheinbaum está prometiendo una senda de continuidad sobre lo que hemos visto en los últimos años, entonces, en términos económicos creemos que podemos asumir un escenario continuista", dijo.