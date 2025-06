¿Ya te pagó el SAT? Por fin liberó más devoluciones

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) sorprendió este viernes con depósitos de saldos a favor a contribuyentes que habían sido rechazados en la devolución de impuestos automática y manual.

Diversos contribuyentes que este año presentaron su declaración desde el 1 de abril fueron rechazados bajo distintas trabas y argumentos como que necesitaban verificar la información de las deducciones personales declaradas, por lo que les requirieron documentos como recibos de nómina, facturas, estados de cuenta y otros comprobantes fiscales.

"Presenté mi devolución automática el 1 de abril, me la rechazaron y hasta el 16 de mayo metí la declaración manual. Acudí a las oficinas del SAT para entender qué había hecho mal y saber qué necesitaba hacer, y la persona que me asesoró no vio que se justificara realmente el rechazo.

"Cuando me rechazaron la automática, al igual que a muchas más personas, sentí que fue para jinetear el dinero y desincentivar a la gente de seguir adelante con el proceso manual; la manual tiene varias reglas y procesos, es mucho más difícil", dijo a REFORMA un trabajador asalariado de la Ciudad de México, y quien lleva 4 años presentando su declaración anual.

Pese a que el trabajador presentó su declaración desde el 1 de abril, fue hasta este viernes 6 de junio cuando por fin vio su depósito del SAT, cuando en años anteriores el tiempo promedio que había esperado para su devolución eran 5 días.

"Ya me cayó hoy, pero no sé si fue porque aprobaron la manual o la automática que presenté el 1 de abril", indicó.

Diversos usuarios expusieron en redes sociales situaciones similares con el SAT.

"¡Qué locura con el SAT! Hoy se reportaron casos donde, de la nada, cayeron depósitos de saldos a favor de declaraciones anuales que habían sido descartadas, y sin que nadie metiera una solicitud de devolución manual", publicó un usuario en X.

"A dos conocidos cercanos hoy ya les depositó el SAT, sin hacer nada. No manual, no complementaria, no nada. El estatus cambió de 'rechazada' a 'proceso de pago', pero ya les pagaron", escribió otro en la red social.

Aunque el Servicio de Administración Tributaria tiene 40 días hábiles para hacer devoluciones a contribuyentes con saldos a favor, este 2025 se extendieron los tiempos de espera, por lo que agotó los tiempos legales para devolver impuestos.

Son falsas las visitas domiciliarias a contribuyentes, dice SAT

El SAT dijo que la información que ha circulado recientemente sobre presuntas visitas domiciliarias masivas a contribuyentes por parte de esta agencia gubernamental son falsas.

En una tarjeta informativa publicada esta tarde, el SAT aclaró que es falso que durante junio este organismo tributario se encuentre realizando visitas masivas a domicilios para imponer multas a contribuyentes.

"No existe un operativo de visitas enfocado a un régimen o tipo de contribuyente específico como asalariados, honorarios, arrendadores, Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), jubilados o personas morales", indicó.

Si bien el SAT cuenta con la facultad para realizar visitas domiciliarias sustentadas en el Código Fiscal de la Federación, es una actividad que se realiza únicamente con base en criterios de riesgo fiscal determinados objetivamente, expuso.

"En caso de darse alguna visita a domicilio, será para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, respetando siempre los derechos de las personas contribuyentes.

"Rechazamos cualquier información que pretenda infundir miedo en las y los contribuyentes y promover una imagen de terrorismo fiscal en el País", sostuvo.