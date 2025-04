Problemas con devoluciones y rechazos en el SAT

Los contribuyentes que pidieron devoluciones en su declaración anual del año fiscal 2024 se toparon con un Servicio de Administración Tributaria (SAT) más "rudo" y tardado.

Fiscalistas y contribuyentes reportan una mayor incidencia de rechazos en la devolución automática, así como demoras y un monto menor en los casos que procedió la solicitud.

Oscar Sosa, director general de TaxDown, plataforma especializada en devolución de impuestos, dijo que este año se reportan cambios drásticos en la forma de operar del SAT.

"Hay rechazos masivos que no habíamos visto. Muchos se dieron en los primeros dos sábados de abril y el Viernes Santo", refirió.

El motivo de los rechazos a las devoluciones, dijo, no es claro para los contribuyentes, especialmente para quienes sólo presentaron su declaración en automático con la información precargada por el fisco.

"El SAT no explica por qué, pero ante una ola de rechazos deberíamos saber qué pasa con exactitud", consideró.

Añadió que el motor de TaxDown arrojó que el SAT está regresando un monto menor al solicitado por los contribuyentes, ante el rechazo de algunas facturas.

Al respecto, el SAT informó que del 1 al 23 de abril había recibido 8 millones 83 mil 412 declaraciones de personas físicas, 644 mil 829 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento de 9 por ciento.

De este total, 5 millones 610 mil 266 solicitaron saldo a favor.

"Se han revisado 3 millones 105 mil 513 declaraciones y se realizaron devoluciones por un monto de 16 mil 619 millones de pesos", reportó el SAT.

La dependencia aseguró que el tiempo promedio por devolución es de 8 días hábiles. Sin embargo, los contribuyentes notan un mayor tiempo de casi el doble que el año pasado.

"Intenté hacer mi declaración desde el primer día, pero el sitio del SAT estaba colapsado y durante todo el mes ha estado muy intermitente, incluso para acceder al Buzón Fiscal.

"En años anteriores me hicieron mi devolución en cuatro, cinco días hábiles. Este año fue en 13 días hábiles y me devolvieron 217 pesos menos. En años anteriores me devolvieron el monto que se había estimado desde el inicio", relató en entrevista María, una contribuyente que labora solamente para una empresa y no tiene ingresos adicionales.

El SAT tiene un plazo legal de 40 días hábiles para devolver el saldo a favor, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación; sin embargo, en las declaraciones de los últimos años, había estado haciéndolo en un lapso de cinco a siete días hábiles.

El fisco afirma que el tiempo promedio en el que se realiza la devolución actualmente es de ocho días hábiles, lo que contrasta con la experiencia que viven los contribuyentes.

Ana, que también presentó su declaración desde el 1 de abril, no ha logrado una devolución aun pese a que en años anteriores no había tenido problemas más allá de las intermitencias tradicionales del sitio del SAT.

"De entrada, el sistema arrojaba muchos errores, pero después de mucho insistir, darle actualizar a la página y probar con distintos navegadores, pude presentarla alrededor de las 2 de la tarde. Acepté la información precargada, que sólo incluía facturas médicas.

"El jueves 17 de abril fui de los contribuyentes a los que rechazó. No pude ver el motivo porque, una vez más, la página no funcionaba", relató.

Fue hasta el 21 de abril que Ana pudo ver los detalles del rechazo.

"El SAT me señaló que localizó inconsistencias y me requirió verificar tanto la información de mis deducciones como el origen del saldo a favor, así que me puse a recabar toda la documentación solicitada: recibos de nómina, facturas y estados de cuenta", abundó.

Ante mayores requerimientos de información, los contribuyentes admiten que deberán solicitar ayuda de un experto fiscal.

Rolando Sosa, vicepresidente fiscal en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), destacó que gracias al uso de nuevas herramientas tecnológicas, la autoridad fiscal tiene este 2025 la capacidad de detectar posibles inconsistencias en las declaraciones de los contribuyentes, por lo que, a diferencia de otros años, se les está solicitando información complementaria.

"También ahora se está logrando la detección de muchas devoluciones que no se debieron haber hecho en el pasado.

"La autoridad está invirtiendo más en tener un control automatizado que genere actos de inhibición de intentos de fraude por parte de los contribuyentes", apuntó en entrevista.

El experto agregó que, si no se observan inconsistencias en las declaraciones, se esperaría que el SAT haga una devolución inmediata de los recursos propiedad de los contribuyentes.