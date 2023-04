La industria de videojuegos crece y puedes ser parte de ella

GUADALAJARA, Jalisco

"Lo padre de una persona que se desarrolla en este tipo de trabajo es que lo puede seguir haciendo desde casa, una buena computadora e internet y lo puede hacer desde su casa", menciona Alejandra Ríos, Gerente Desarrollo Corporativo de Amber.

Según Statista, un portal de estadística, la industria de los videojuegos se ha acelerado en México, país que se posiciona como el número uno en América Latina en consumo con más de 49 millones de usuarios de juegos móviles al año 2021.

En Jalisco se especializaron más de 800 jóvenes en Unreal Engine, el motor de juego más reconocido a nivel internacional, en lo que va del 2023, alrededor de 300 jóvenes han hecho un programa para ser parte de esta industria creativa.

"Desde Arden Colectivo, particularmente en U-Echo Training Center (UETC) se entrena a todo el sector que esté en América Latina, (...) da acceso al curso por un costo accesible, puedes entrenar y especializarte", agrega.

Y es que según la experta un joven dedicado al aprendizaje y desarrollo en la industria del videojuego podría estar percibiendo un sueldo mensual tres veces más que el promedio de México que es de 10 mil pesos aproximadamente, siendo un nivel junior.

Una vez que se toma el curso de Unreal Engine, se tienen la disponibilidad de especializarse con cursos adicionales de Tech-Art, Materials &VFX, Level Building, Introduction to UE, C++ Programming in UE, Summer 4 teens, Blueprints, Animation with Unreal, Audio Production & Unreal, Networking in UE, y Virtual Production.

"Hay chavos que no tienen dinero y tiempo para ir a la universidad, ocho meses como juniors, si siguen especializándose, puede ser que en año y medio puedas ser un mid, un salario bastante bueno, de acuerdo a los estándares de los ingresos en México", explica.

La industria es diversa, ejemplo de esto es la cantidad de personas que se necesitan para realizar un video juego, aunque el número lo deciden los creadores, pero básicamente se conforma por ingeniería, arte 2D, 3D y VFX, para concluir con el aseguramiento de calidad.

"Parte de nuestra misión es que la gente empiece a saber que se puede dedicar a esto, porque a un niño que estaba dibujando en la escuela le llaman la atención porque está haciendo algo que no tiene uso", agrega la experta.

Uno de los retos principales es justamente la ignorancia que se tiene hacía las industrias creativas, pues explica que muchas veces los maestros o padres desvirtúan el amor o pasión de un niño o joven hacia el arte y los videojuegos.

Consejos para ser parte de la industria

Ríos también compartió algunos consejos que podrían servirle a las personas o jóvenes que buscan ser parte de la industria creativa, los cuales son: