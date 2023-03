Reportan fallas en programa Puntos Premia de Citibanamex

En redes sociales, algunas personas han mencionado que, desde finales de febrero del año en curso, la aplicación móvil de Banamex no les permite visualizar su tarjeta Puntos Premia y, por lo tanto, tampoco su saldo en ésta.

En Twitter se leen comentarios como: "¿Dónde están mis Puntos Premia de Banamex?"; "Ayer ya no aparecían las tarjetas Puntos Premia y ahora no sirve la app"; "Me podrían decir porque ya no aparece la tarjeta Puntos Premia en la app?".

Ante esto, Citibanamex, a través de su cuenta oficial de Twitter, respondió que el programa Puntos Premia está presentando intermitencias en su ejecución, por lo que busca arreglar el problema.

"Sobre que no visualizas tu tarjeta Puntos Premia, te informamos que tenemos una intermitencia general en nuestro sistema. Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo. Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya podido causar", señaló Citibanamex.

Grupo REFORMA constató de primera mano el fallo en algunas cuentas, ya que dentro de la aplicación no aparece el apartado de Puntos Premia. Sin embargo, también se verificó en cajeros automáticos que los saldos en las tarjetas de dicho programa no han sido afectados hasta el momento.

¿Qué es el programa Puntos Premia?

De acuerdo con la institución bancaria, es el programa de recompensas donde el usuario acumula puntos por sus compras realizadas con sus tarjetas de crédito participantes.

"Para la emisión de la tarjeta Premia, es necesario acumular mil puntos y se entrega al domicilio registrado", detalla.