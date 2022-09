¿Qué profesiones tienen las peores condiciones laborales?

Estas carreras están calificadas con una puntuación baja en su Índice de Condiciones de Empleo (ICE), que mide la vulnerabilidad de cada una de las ocupaciones.

La puntuación va de 0 a 100, donde los valores más cercanos a 0 indican más vulnerabilidad y conforme se incrementan los puntos, significa mejores condiciones laborales.

Por ejemplo, los traductores e intérpretes, sociólogos, dependientes de comercios y conductores de camiones tienen una puntuación de 46.

Los escultores y deportistas obtuvieron una puntuación de 38, casi como los cargadores por propina, que registraron 37 puntos.



Carecer de contrato por escrito, seguridad social y otras prestaciones.

Luis Felipe Munguía, presidente de Conasami, aseguró que muchas de las actividades que están en la parte baja del ranking las desempeñan personas que están autoempleadas o son informales.

"Cuando tienen esta condición de informalidad, no tiene acceso a seguridad social, no tienen pensión y esto baja muchísimo en el ranking. No tienen ni contrato, ni ningún sindicato, ni ninguna prestación adicional como aguinaldo o vacaciones", describió.