Aerolíneas no pueden lavarse las manos con horarios.-Profeco

"Los responsables son las líneas aéreas y no pueden estar lavándose las manos, aunque estemos en Semana Santa", afirmó.

"No era legal porque estaban ofertando una hora de salida, y con esa hora de salida no bloqueaban el slot. Lo que hacían eran cambios: tenían vuelos llenos en un horario, pero no tenían espacio para que aterrizara y lo cambiaban por un vuelo vacío", explicó después de dar inicio al operativo de vacaciones de Semana Santa.