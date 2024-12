Presupuesto al campo 2025 no promueve productividad: GCMA

Por: El Universal

Diciembre 12, 2024 - 10:06 p.m.

La aprobación del presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable crecerá en 1.1% al llegar a los 453 mil 711 millones de pesos, sin embargo, no se destinan recursos a temas sustantivos del desarrollo agroalimentario y rural, no se atienden los retos de aumentar la productividad ni competitividad del sector.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) dijo que, por ejemplo, "se deja de lado la inversión en áreas críticas como manejo de recursos hídricos, conservación de suelos y mejora de infraestructura agrícola, a pesar de que en los últimos tres años se ha vivido una de las mayores sequías en el país".

En contraste, se priorizan los programas de transferencia directas que no se condicionan a resultados como al programa Producción para el Bienestar, en tanto que se dejan de lado recursos para inversiones estratégicas en infraestructura, bienes públicos, regulaciones y supervisión de las actividades agroalimentarias.

"Continua el austericidio, lo cual limita la capacidad de gestión y atención de las secretarias a los temas sustantivos del desarrollo agroalimentario y rural", explicó el GCMA.

No se contemplan mecanismos para fomentar la participación en el comercio exterior, no hay recursos para financiamiento y seguro agrícola y climático, no hay coberturas de precios.

Asimismo, el Grupo Consultor en Mercados Agrícolas afirmó que se redujeron las aportaciones del Programa Especial Concurrente a seguridad social en 98.5%; en casi 47% disminuyeron las aportaciones para mantenimiento de caminos rurales; se quitó el 7% en gasto administrativo para tribunales agrarios; se quitó el 43% del gasto administrativo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, los recursos para medio ambiente disminuyeron en 5.8%.

En contraste, se incrementó el presupuesto para educación, y para infraestructura hidroagrícola.

GCMA propuso "rediseñar los programas existentes para integrar esquemas que incentiven la productividad y reduzcan la dependencia del mercado externo".