Sufre Bitso daños colaterales por quiebra de FTX

La quiebra de FTX a finales del año pasado es uno de los casos que mayor impacto ha tenido en la industria cripto, pues desató mayores temores de fraude en plataformas de criptomonedas y vulneró la confianza depositada en éstas.

"La caída de FTX, al final del día, fue un momento donde una persona quiso hacer un fraude, defraudó a muchísimos clientes, y sucedió que este fraude estaba en la industria de cripto. Cae FTX y empieza a haber daño colateral en algunos jugadores de la industria y, naturalmente, la confianza en la industria se ve impactada, no nada más en aquellos clientes de FTX, sino que otros jugadores también vieron cómo hubo una afectación en sus negocios por esta falta de confianza", dijo Bárbara González Briseño, CEO de Bitso México, en una reunión con medios.

"La caída de FTX no es un reflejo de la industria de cripto, es un reflejo de la falta de gobernanza, la falta de cumplimiento: no tenían auditores, no tenían junta de consejo; la falta de controles y procesos que hace que un negocio se vea afectado", enfatizó la directiva.